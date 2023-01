Parlamentarai prašo jų viešai paaiškinti visuomenei, dėl kieno galimų nekompetencijos ir neveikimo įvyko ši nelaimė bei kokių skubių priemonių imsis sutvarkant tiltą.

„Tai įvykis, kuris galėjo privesti ir prie kur kas tragiškesnių pasekmių. Sugriuvo pagrindinė į miestą vedanti arterija, kuria kasdien važiuoja šimtai transporto priemonių, eina daugybė pėsčiųjų.

Šiuo tiltu eismas vyksta be sustojimo. Apskritai kalbant, Lietuvos kelių padėtis ir jų infrastruktūros tvarkymo darbai per pastaruosius metus Lietuvoje jau tampa apgailėtini ir mūsų šalies „gėda“.

Vyriausybės ir Susisiekimo ministerijos vadovybė turi prisiimti atsakomybę, imtis aktyvumo ir ryžtingumo sprendžiant šią situaciją ir nesidangstyti vien tik už Kelių direkcijos“, – sako Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas.

Anot pranešimo žiniasklaidai, įdemokratus antradienį kreipėsi Kėdainių gyventojai, kurie nurodo, kad šiuo metu mieste yra uždaryti du pagrindiniai tiltai per Nevėžio upę, situacija susiekti automobiliais ir nuvykti iš vienos miesto dalies į kitą tapo itin sudėtinga, žmonėms tenka į darbus, mokymo įstaigas, gydymo įstaigas ir kitas vietoves vykti aplinkeliais, sugaišti daug papildomo laiko, patirti neplanuotų finansinių išlaidų ir kitų nepatogumų.

Demokratų teigimu, Vyriausybė turi nedelsiant imtis priemonių, kad būtų skirtos lėšos įgriuvusio tilto avarinės būklės šalinimui ir užtikrintos lėšos jo rekonstrukcijai, taip pat neatidėliojant paspartinti tilto renovacijos darbus. Be to, prašoma spartinti ir kito Kėdainiuose renovuojamo tilto per Nevėžį ties Vilainių gyvenviete darbus, kurie taip pat užsitęsė per ilgai.

Parlamentarų žiniomis, dėl blogos tilto būklės ir jo rekonstrukcijos anksčiau Kėdainių rajono savivaldybės atstovai raštu kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją bei Susisiekimo ministeriją, tačiau jau du mėnesiai kaip negauna atsakymų. Be to, jų teigimu, apie apgailėtiną tilto būklę buvo informuotas pats ministras M. Skuodis jam dar vasaros pradžioje lankantis Kėdainiuose, tačiau, kaip rodo šios dienos įvykiai, problema laiku nebuvo išspręsta.

Anot pranešimo žiniasklaidai, demokratai pabrėžia, kad tai jau ne pirma situacija šalyje, kai su kelių infrastruktūros darbais nesusitvarko ministras Marius Skuodis.

„Iki pat šiol Vievyje renovuojamo viaduko situacija klimpsta neišpildytų Susisiekimo ministerijos vadovybės pažadų liūne.

Susisiekimo ministrui M. Skuodžiui nesugebant operatyviai spręsti neracionalų eismo organizavimą ties Vieviu, šio miesto bei apylinkių gyventojai ir kiti vairuotojai kiekvieną dieną dėl neatnaujinto transporto patiria iki 25 tūkst. Eur papildomų išlaidų degalams, didėja rizika laiku nesulaukti tarnybų pagalbos dėl organizuoto eismo apylankomis, regione veikiančios įmonės patiria papildomas veiklos išlaidas, dalis kaimiškose vietovėse gyvenančių moksleivių yra priversti atsisakyti savo popamokinės veiklos, būrelių lankymo dėl tėvams nepakeliamai išaugusių transporto išlaidų“, – teigia parlamentaras Linas Kukuraitis.