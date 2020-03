Seimo darbas karantino sąlygomis atrodo kitaip

Komitetai ir komisijos šiuo metu dirba nuotoliniu būdu. Jų išvados reikalingos tam, kad galėtų būti rengiami svarstymai būsimuose plenariniuose posėdžiuose. Siekiant skubos tvarka priimti kovai su pandemija reikalingus teisės aktus, kovo 31 d., antradienį, Seimas susirinks į nenumatytus posėdžius 9 ir 15 val.

Pasak Seimo kanceliarijos, artimiausi Seimo posėdžiai karantino laikotarpiu bus organizuojami kitaip nei įprastai: balsavimams į posėdžių salę turės ateiti visi Seimo nariai, o klausyti įstatymų projektų pateikimus ar diskusijas, jei jose nenorės dalyvauti, galės iš savo kabinetų. Slaptas balsavimas vyks pagal nustatytą grafiką.

Nors yra siūlymų, kad nuotoliniu būdu būtų rengiami ir plenariniai posėdžiai, tam dar reikia keisti teisinį reglamentavimą ir surasti techninio įgyvendinimo sprendimus.

Kovo 31 d. Seimo plenariniame posėdyje numatyta apsispręsti dėl tolesnio krizės valdymo teisinio reguliavimo bei karantino priemonių pratęsimo teisinių pagrindų ir su tuo susijusių įstatymų pateikimo. Tarp jų: pataisos, numatančios griežtesnes bausmes už karantino ir saviizoliacijos taisyklių pažeidimus ekstremalios padėties metu, taip pat atitinkamų įstatymų ir kodeksų pakeitimai, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausias gyventojų grupes ir kita.

Pirmadienį posėdžiaus Seimo valdyba

Artimiausias Seimo valdybos posėdis numatytas kovo 30 d., pirmadienį. Jis vyks ir nuotoliniu būdu, t. y. negalintiems Valdybos posėdyje dalyvauti fiziškai, bus sudarytos galimybės jungtis nuotoliniu būdu.

„Nors visa ši padėtis susiklostė labai netikėtai, Seimo kanceliarija palyginti per trumpą laiką prisitaikė prie tokios sudėtingos situacijos ir maksimaliai darbą organizuoja nuotoliniu būdu. Žinoma, tai padaryti padėjo naudojamos IT priemonės ir iš anksto atlikti „namų darbai“ – nešiojamieji kompiuteriai, mobilieji telefonai, saugus prisijungimas prie vidinio tinklo, nauja dokumentų valdymo sistema, elektroninė darbo aplinka. Mums, kaip daugeliui šiuo metu, teko skubiai keisti nusistovėjusią tvarką ir vos per kelias dienas išmokti posėdžius organizuoti virtualiai. Džiugu, kad Seimo kanceliarijoje dirba daug gerų specialistų, kurie neskaičiuodami darbo valandų darė viską, kad darbas, nors ir sudėtingesnėmis sąlygomis, vyktų sklandžiai“, – sako Seimo Kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento direktorė Rūta Petaraitienė.

Seimas ėmėsi papildomų apsaugos priemonių dėl darbuotojų saugos ir sveikatos

„Seimo kanceliarijos darbas, kiek tik įmanoma, šiuo metu organizuojamas nuotoliniu būdu. O darbas Seimo rūmuose šiuo metu vyksta laikantis nustatytų saugumo reikalavimų. Jau nuo vasario pabaigos buvo imtasi papildomų apsaugos priemonių dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, vadovaujamasi Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis: patalpos nuolat vėdinamos, dezinfekuojamos, paviršiai valomi kelis kartus per dieną, užtikrintas asmens higienos, dezinfekavimo priemonių prieinamumas bendro naudojimo patalpose, prie įėjimų, liftų, posėdžių salių“, – pažymi Dokumentų departamento direktorė, l. e. Seimo kanclerės pareigas Vaida Servetkienė.

Seimo kanceliarija prašymus ir dokumentus priima el. paštu

Šiuo metu yra sustabdytas tiesioginis asmenų aptarnavimas. Prašymai ir dokumentai priimami el. paštu priim@lrs.lt, paštu (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius) arba per e. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt). Asmenys konsultuojami telefonu (8 5) 239 6060.

Seimo lankytojų centras nepriima lankytojų grupių ir pavienių asmenų.

Seimo skaitykla ir archyvas paslaugas išorės vartotojams teikia tik nuotoliniu būdu.

Seimo kanceliarijos darbuotojai neužsako vienos dienos leidimų lankytojams, įskaitant žurnalistus.

Visi Seimo kanceliarijos darbuotojai pasiekiami įprastomis ryšio priemonėmis.