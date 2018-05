Balsuoti dėl pasitikėjimo juo komisijos nariams pasiūlė pats V. Gailius.

„Dirbu šešerius metus, daug. (...) Šiuo metu pilama daug įvairaus šmeižto, įvairių iniciatyvų. Aš nesu pirštu stumdomas, tą įrodžiau darbinėje ir karjeros veikloje. Dėl to siūliau kolegoms apsispręsti, ar mano asmuo netrukdo komisijos veiklai“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Gailius.

„Dėl savo sąžiningų veiksmų neabejoju, niekada nesukėliau kokių nors klausimų, kurie keltų pagrįstų abejonių, kad naudojuosi šiomis pareigomis“, – sakė jis komisijos nariams ir pabrėžė, kad jų pasitikėjimas jam labai svarbus.

Dauguma Antikorupcijos komisijos narių teigė pasitikintys juo kaip asmeniu, profesionalu, tačiau kėlė klausimą, ar dirbti komisijai netrukdys jo buvimas Liberalų sąjūdyje – partijoje, kuri įtariama politinės korupcijos byloje, o Valstybės saugumo departamentas ją vadina koncerno „MG Baltic“ kontroliuojamu projektu.

Keletas parlamentarų teiravosi, ar V. Gailius negalėtų sustabdyti narystės partijoje. Šis atsakė nederinantis savo veiksmų su partija, todėl nutarta padaryti pertrauką, kol V. Gailius pasakys savo sprendimą.

Be to, komisijoje dirbantys konservatoriai sakė be pasitarimo su frakcija negalintys pareikšti savo pozicijos. Jie prašė daryti pertrauką šiuo klausimu.

Konservatorė Agnė Bilotaitė tvirtino, kad nereikėtų skubėti atleisti V. Gailiaus, kol nepatvirtintos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) tyrimo apie interesų grupių įtaką politikams išvadų.

Antikorupcijos komisijai priklausantis NSGK pirmininkas „valstietis“ Vytautas Bakas teigė, kad sprendžiant pasitikėjimo V. Galiumi klausimą reikėtų vertinti ne jo asmenį, o priklausomybę partijai.

„Reikėtų mums atsitraukti nuo konkretaus asmens ir vis dėlto pasitarti, ar esama situacija, kai Liberalų sąjūdžio deleguotas atstovas vadovauja komisijai, nekelia problemų su pasitikėjimu pačia komisija. Sutikime, kad nematyti to, kas dedasi aplinkui, mes negalime. Čia yra Antikorupcijos komisija, ji opozicijai atiduota ne šiaip sau kaip privilegija, atiduota, kad nebūtų jokių kliūčių atlikti bet kokius tyrimus. Sutikime, kad Liberalų sąjūdis yra pažeidžiamas šiandien. Ir pažeidžiamas gana stipriai“, – sakė V. Bakas.

„Manyčiau, kad jeigu pirmininkas apsisprendė pasitraukti, – tu gali būti kaltas be kaltės, tokia yra politika – mes neturime trukdyti“, – pridūrė jis.

Trauktis V. Gailių iš Seimo Antikorupcijos komisijos vadovų balandžio pabaigoje paragino valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis, kai dienraštis „Lietuvos rytas“ paskelbė, jog jis buvo susitikęs su politinės korupcijos byloje įtariamo koncerno „MG Baltic“ atstovu.

Publikacijoje teigta, kad V. Gailius buvo kelis kartus susitikęs su tuometiniu koncerno viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu ir neva sulaukęs siūlymo paremti jį per rinkimus. Politikas tvirtino paramos atsisakęs.

Be to, rašinyje V. Gailius įtartas, kad galėjo iš posėdžių salės prieš balsavimą išvesti kolegą Kęstutį Glavecką, kad jis nebalsuotų prieš „MG Baltic“ parankias Vartojimo kredito įstatymo pataisas. Seimo narys paneigė ir šį epizodą, jis trečiadienį per komisijos posėdį pabrėžė iš Seimo salės nei pats išėjęs, nei ką nors išsivedęs.

„Aš nesilaikau įsikabinęs (pareigų – BNS). Manau, kad yra daug padaryta ir didelių darbų, ir plačių pėdsaką palikusių tyrimų. Aš norėčiau, kad komisija ir toliau intensyviai dirbtų, ir mano asmuo nebūtų pagrindas kam nors inicijuoti teisėkūros procesus“, – trečiadienį kalbėjo V. Gailius.

„Du mėnesius vyksta procesas, kai norima, kad komisijai vadovautų nebūtinai opozicijos atstovas. Nenoriu, kad tos pataisos įgautų pagreitį manipuliuojant tuo, jog aš atstovauju Liberalų sąjūdžiui. Šiaip postas priklauso ne kokiai nors politinei partijai, o opozicijai“, – pridūrė jis.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė „valstietė“ Agnė Širinskienė yra parengusi ir pateikusi Seimui pataisas, kad Antikorupcijos komisijos pirmininku arba jo pavaduotoju būtų renkamas opozicinės frakcijos arba frakcijų koalicijos, turinčios daugiau kaip pusės Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, atstovas.

Dabar numatyta, kad opozicijos atstovas renkamas būtent komisijos pirmininku.

„Reikia kalbėti tiesiai šviesiai, kad „valstiečiai“ sugalvojo Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas perimti į savo rankas“, – trečiadienį per Seimo Antikorupcijos komisijos posėdį sakė konservatorius Jurgis Razma.

„Valstietis“ Darius Kaminskas teigė, kad šis projektas yra asmeninė A. Širinskienės iniciatyva, valdančioji frakcija jo nėra aptarusi.

Konservatorė Ingrida Šimonytė atkreipė dėmesį, kad minėtą Seimo statuto pataisą atmetė ir komitetas, ir Seimas svarstymo stadijoje, tačiau A. Širinskienė vėl registravo tokį pat pasiūlymą.