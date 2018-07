Šiemetinės sesijos tema – „Vertiname praeitį. Kuriame ateitį“. Vilniuje susirinkę EJP nariai devynias dienas diskutuoja apie Europai aktualias problemas, skatina dalyvių supratimą apie Europos kultūrinę ir politinę įvairovę. Jaunieji politikai planuoja parengti 15 rezoliucijų. Jos bus priimtos šiomis dienomis per Generalinę Asamblėją. Anot Lietuvos Seimo pranešimo, sesijos metu Lietuva pristatoma kaip atvira, inovatyvi, verslą skatinanti valstybė. Jaunimas iš Europos supažindintas su Lietuvos istoriniu ir kultūriniu palikimu. Renginyje dalyvauja apie 300 jaunuolių iš 40 šalių, dauguma jų – 16–23 metų moksleiviai ir studentai. Tarptautinės EJP sesijos vyksta tris kartus per metus. EJP tinklas vienija 40 šalių įsikūrusių pelno nesiekiančių jaunimo organizacijų. EJP Europoje veikia nuo 1987 metų, Lietuvoje – nuo 2013 metų.

