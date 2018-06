Tokias galimybes numatančias Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo įstatymo pataisas įregistravo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos nariai Laurynas Kasčiūnas ir Monika Navickienė.

Pagal pataisas, siūloma motinystės ir vaiko priežiūros išmokas pirmaisiais vaiko augimo metais padaryti nepriklausomas nuo to metu vaiko priežiūros atostogų išėjusio asmens pajamų, jeigu jos gaunamos už darbą, neviršijantį pusės darbo laiko režimo normos, tai yra 20 valandų per savaitę, arba už individualią veiklą.

Pataisomis siūloma nustatyti, kad iš motinystės arba vaiko priežiūros išmokų yra minusuojamos pajamos, gaunamos už darbą po dvidešimtos savaitinės darbo valandos.

Siūloma, kad teikiamas Įstatymo projektas įsigaliotų 2018 m. liepos 1 dieną.

Atkreipia dėmesį į demografines problemas

Vienas iš pataisų projekto autorių L. Kasčiūnas teigė, kad šiais siūlymais yra norima padrąsinti šeimas galvoti apie galimybę auginti vaiką, ir taip prisidėti prie demografinės situacijos gerinimo.

„Dažnai būna atvejų, ypač, kai kalbame apie karjeras pradedančias mamas ir tėčius, kad išėjimas motinystės arba atostogų kelia klausimą, ar pavyks išlaikyti ryšį su darbu, ir ar bus pakankamai pajamų šeimai“, – sakė L. Kasčiūnas.

Pasak jo, siūlymas sudaryti galimybes dirbti pusę etato ir neprarasti „Sodros“ išmokų, sprendžia pajamų ir ryšio su savo darboviete klausimą.

„Po to tai jau yra šeimos vidaus reikalas, kaip padaryti viską, kad dėmesys vaikui nesumažėtų. Tai yra kiekvieno reikalas, ar naudotis ta pataisa, ar ne. Bet planuojant žmonės žinos, kad jie turi tokią galimybę“, – sakė L. Kasčiūnas.

Mano, kad jau seniai reikėjo tai išspręsti

Pasak kitos pataisų autorės M. Navickienės, tiek mūsų demografinė, tiek ekonominė situacija rodo, kad didesnis moterų įgalinimas lemtų geresnes valstybės demografines ir ekonomines pasekmes.

„Mano supratimu, tai atstatytų teisingumą, leistų moterims nebijoti imtis veiklos arba grįžti į ją kartu derinant įsipareigojimus šeimai, rūpinantis savo vaikais“, – sakė M. Navickienė.

Parlamentarė nemato priežasčių, kodėl tokiai pataisai būtų galima nepritarti.

„Oponentai dažnai sako, kad griauname sistemą, tačiau, jeigu sistema neveikia arba veikia blogai, nemanau, kad tai yra svarus argumentas. Jokių finansinių argumentų nėra, kodėl tai negalėtų būti daroma. Manau, kad tai jau seniai turėjo būti padaryta“, – sakė M. Navickienė.

Iniciatyvą palaiko verslios mamos

Kaip paaiškino Verslių mamų asociacijos įkūrėja Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė, ir šiuo metu mamos pirmaisiais vaiko auginimo metais dirbti gali, tačiau tada visos iš „Sodros“ ateinančios išmokos arba sudega, arba yra mažinamos gaunamų pajamų suma.

Verslių mamų asociacijos įkūrėja palaiko siūlomas pataisas, ir sklaido mitus, kad motinystė ir darbas nėra suderinami.

„Galbūt, labai konservatyvūs žmonės gali sakyti, kad tokiu atveju vaikai bus nustumti į šoną. Šitas supratimas yra likęs iš sovietmečio, kai iš tikrųjų reikėdavo išeiti į gamyklą prie konvejerio, palikus vaiką kažkur lopšelyje nuo labai mažo amžiaus arba su kažkuo, kas galėtų prižiūrėti“, – sakė S. Vainikauskaitė – Tomaševičienė.

Pasak jos, šiais laikais yra visiškai kitos technologinės realijos, ir galima organizuoti savo darbą praktiškai iš bet kurios pasaulio vietos, kur tik yra galimybė perduoti informaciją.

„Mūsų šalyje yra įsigalėjęs modelis, kad turi dirbti du tėvai. Dažnu atveju iš „Sodros“ gaunama vaiko priežiūros išmoka nėra tokia didelė, kad visiškai patenkintų pagausėjusios šeimos poreikius. Juo labiau, kad žmonės, kurie gimdo vaikus dar yra santykinai jauni, dauguma dar tik pradeda kurti savo gerovę, labai daug tos materialinės gerovės yra kuriama skolintais pinigais iš bankų.

Be jokios abejonės, jeigu žmonės jaus daugiau saugumo, jie turės daugiau galimybių ne prašyti pašalpų, o eiti užsidirbti, pelnytis duoną iš to, ko mokėsi, ką moka, ką gali daryti, įgyti naujų kvalifikacijų, aš neįsivaizduoju, kas nuo to gali nukentėti“, – sakė S. Vainikauskaitė – Tomaševičienė.

Dabar slepiasi šešėlyje

Verslių mamų asociacijos įkūrėjos žiniomis, šiuo metu metu mokesčių inspekcijos specialistai papildomų pajamų gaunančioms mamoms pataria išsiimti verslo liudijimą joms pagrįsti. Tada nemažinamas „Sodros“ išmokamas pinigų kiekis.

„Tačiau atkreipčiau dėmesį, kad verslo liudijimo veiklos rūšių yra gerokai sumažėję, dabar jų belikę gal apie keturiasdešimt. Ne kiekvieną veiklą galima po tuo verslo liudijimu pakišti“, – sakė S. Vainikauskaitė – Tomaševičienė.

Todėl, pasak jos, nemažai mamų savo pajamas slepia šešėlyje.

„Labai daug moterų, ypač didžiuosiuose miestuose, tas veiklas turi. Jos, pavyzdžiui, kažką parduoda internetu, tuos pinigus gauna į trečiųjų asmenų sąskaitas, kaip paramą arba dar kažką. Valstybei mokesčių nemoka.

Gal geriau tiesiog žmonių nebausti, neversti jų slapstytis ir sudaryti jiems galimybę oriai, nesislapstant dirbti, gauti pajamas, tuo pačiu mokėti mokesčius, kaip visaverčiams mokesčių mokėtojams“, – sakė S. Vainikauskaitė – Tomaševičienė.