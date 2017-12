Ši grupė tarsis dėl galimos referendumo datos, referendumui teikiamų Konstitucijos pataisų formuluočių, referendumo organizavimo ypatumų, reikalingų įstatymų projektų parengimo ir kitų susijusių klausimų, kad būtų rastas bendras sprendimas dėl dvigubos pilietybės referendumo organizavimo, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius. Darbo grupei vadovauja Seimo pirmininko pavaduotojas „valstietis“ Arvydas Nekrošius, jai priklauso visų parlamento frakcijų atstovai. Spalio 20 dieną Konstitucinis Teismas dar kartą paskelbė, kad dvigubos pilietybės išplėtimas galimas tik referendumu pakeitus Konstituciją. Konstitucijoje įtvirtinta, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Susiję straipsniai: R. Karbauskis patvirtino: rengiasi referendumui dėl dvigubos pilietybės Mažinti referendumo kartelės dėl pilietybės negalima, sako prezidentės patarėja Konstitucinis Teismas anksčiau yra pažymėjęs, kad ši nuostata reiškia, kad dviguba pilietybė negali būti paplitęs reiškinys, todėl Konstitucijai prieštarautų dvigubos pilietybės įteisinimas įstatymu tiems žmonėms, kurie išvyko iš šalies po nepriklausomybės atkūrimo. Konstitucijos straipsnis dėl pilietybės gali būti keičiamas tik referendumu. Pasaulio lietuviai baiminasi, kad paskelbus referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, jis neįvyktų, nes sprendimui priimti reikia ne tik daugiau kaip pusės piliečių dalyvavimo, bet ir daugiau kaip pusės visų piliečių balsų „už“. Preliminariai svarstoma referendumą dėl dvigubos pilietybės rengti drauge su prezidento rinkimais 2019 metais.











10 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.