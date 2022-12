Seimas antradienį dėl reformos balsavo du kartus, bet nesėkmingai – priimti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisas pritrūko balsų. Pirmą kartą už balsavo 69 Seimo nariai, balsavime registravosi 70, o per antrą bandymą buvo 68 balsai.

Pataisų priėmime atsisakė dalyvauti visa opozicija. Norint įstatymą priimti reikia bent 71 parlamentaro balso.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė teigė, kad 2024 metams, kai reforma startuos, naujoms priemonėms įgyvendinti numatyta apie 10 mln. eurų.

Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkės Monikos Ošmianskienės teigimu, reforma atneš naują požiūrį į negaliuosius, o konservatorius Mindaugas Lingė pabrėžė, kad jiems bus lengviau rasti ir gauti pagalbą.

„Mažės durų, kurias reikės atverti žmonėms su negalia, kol ieškos paslaugų ir pagalbos“, – posėdyje teigė M. Lingė.

Tuo metu socialdemokratas Algirdas Sasys apgailestavo, kad „daug gerų norų atsimušė į finansų stygių“, o lūkesčiai, kurie suteikiami neįgaliesiems, dideli.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Linas Kukuraitis įspėjo, kad reforma bus butaforinė, jeigu nebus skiriama pakankamai lėšų.

Tikimasi, kad reforma padidins paslaugų neįgaliesiems prieinamumą ir apimtį, daugiau jų žmonės sulauks ankstyvosiose neįgalumo nustatymo stadijose, ko dabar pasigendama. Be to, žmonėms neįgalumą siūloma nustatyti remiantis ne tik medicininiais kriterijais, bet ir atsižvelgiant į socialinius aspektus.

Be to, siekiama numatyti stipresnį nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, kurio per reformos svarstymus Seime pasigedo opozicija.

Numatomas naujas neįgalumo lygio bei individualios pagalbos išlaidų kompensavimas ir terminai, įteisinami koordinatoriai, atstosiantys vadinamuosius atvejo vadybininkus.

Žadama pertvarkyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą bei Neįgaliųjų reikalų departamentą su pavaldžiomis įstaigomis – vietoj jų ketinama įsteigti Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar Lietuvoje yra 220 tūkst. negalią turinčių žmonių, o kasmet ji nustatoma virš 20 tūkst. gyventojų.