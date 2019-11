Išimtys būtų taikomos tik tais atvejais, kai vaikas negali būti skiepijamas dėl kontraindikacijų. Tam, kad įstatymas būtų priimtas, dar turės balsuoti Seimas ir pasisakyti Vyriausybė.

„Lietuvoje šiuo metu sparčiai plintant tymams, kasmet nepaskiepyti nuo šios ligos lieka per 5 tūkst. vaikų. Per pastarąjį dešimtmetį tokių neskiepytų ir neatsparių tymų virusui vaikų susidarė daugiau nei 50 tūkst. 2019 m. sausio 1-kovo 13 dienomis Lietuvoje iš viso užregistruoti 128 tymų atvejai. Tuo metu pernai per visus metus tymais Lietuvoje susirgo 30 žmonių”, – rašoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Jame taip pat tvirtinama, kad įvesti kai kuriuos privalomus skiepus vaikams būtina, siekiant atitikti tarptautinius standartus.

„Poliomielitas, tymai ir raudonukė yra užkrečiamosios ligos, kurių epidemiologinė priežiūra ir kontrolė yra vykdomos tarptautiniu mastu.

Pasaulio sveikatos organizacija siekia likviduoti poliomielitą, tymus, raudonukę Europos regione ir pasaulyje. Kad šis tikslas būtų pasiektas, yra būtina išlaikyti aukštas skiepijimo nuo šių infekcijų apimtis – skiepijimo nuo tymų ir raudonukės > 95 proc., nuo poliomielito > 90 proc. – daugėjant neskiepijamų vaikų skaičiui Lietuvoje šis rodiklis yra nebepasiekiamas“, – rašoma dokumente.

Šis įstatymo projektas Seime sukėlė audringų diskusijų.

„Niekas nesiginčija, kad reikia skiepytis. Tačiau prieš atliekant bet kokią procedūrą, tyrimus, turi gauti rašytinį sutikimą. Tai kaip bus siūloma elgsis, jei tėvai nesutinka skiepyti vaiko, kaip privalomai tai bus padaryta?“ – klausė Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė.

„Visi žinome, kad ir pragaras grįstas gerais norais, už tų vakcinų stovi konkrečios farmacinės įmonės su konkrečia produkcija. Didžioji Britanija šiandien išleidžia procentaliai mažiau lėšų iš savo biudžeto skiepų kompensavimui. Tad jei šitas siūlomas variantas įveda skiepų privalomumą, tada turime pripažinti, kad tikrai taip galėtume elgtis, jei būtume turtingesni nei Didžioji Britanija. Akivaizdu, kad iš karto atsiras problemos su didesniu biudžeto asignavimų skyrimu tiems, kurie neįgali apmokėti skiepų. Švelniai tariant, tokie siūlymai neatrodo rimtai arba parodo, kad farmacinių įmonių interesai Seime yra stipriai įsišakniję“, – pabrėžė Seimo narys Povilas Urbšys.