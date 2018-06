Grupė parlamentarų siūlo tam priimti specialią rezoliuciją, kuria pabrėžiamas šios organizacijos indėlis siekiant nepriklausomybės. Dokumente pabrėžiama, jog Lietuvos laisvės lyga savo viešais pareiškimais, organizuotais mitingais bei atvira konfrontacija su sovietiniu režimu „iš esmės praplėtė visuomenės kritinio mąstymo ribas ir atvėrė kelią platesniam tautos atgimimo judėjimui“. „Seimas reiškia didžiausią pagarbą šiai rezistencinei tautinio atgimimo organizacijai ir ragina atlikti išsamius LLL veiklos mokslinius tyrimus bei juos panaudoti edukaciniams tikslams“, – rašoma projekte. Jį registravo visų pagrindinių Seimo frakcijų atstovai, tarp teikėjų – premjeras Saulius Skvernelis, parlamento vicepirmininkai „valstietė“ Rima Baškienė, konservatorė Irena Degutienė, „socialdarbietis“ Gediminas Kirkilas ir kiti. Lietuvos laisvės lyga buvo įkurta 1978 metų birželio 15 dieną. Jos tikslas buvo atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, ugdyti tautinį jaunimo susipratimą, kelti Baltijos šalių okupacijos klausimą tarptautiniuose forumuose. Idėjinis LLL lyderis buvo Antanas Terleckas.

