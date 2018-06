Nutarimo projektu kartu būtų patvirtinami Nacionalinės šeimos tarybos tarybos veiklos nuostatai. Projektą įregistravo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovė „socialdarbietė“ Rimantė Šalaševičiūtė ir šio komiteto narys konservatorius Rimantas Jonas Dagys. Šeimos stiprinimo įstatymą, kuriame numatyta nauja patariamoji institucija, Nacionalinė šeimos taryba, šalies vadovė pasirašė dar pernai lapkritį, tačiau tokia taryba dar nesukurta. Seime registruotu nutarimo projektu numatoma, kad jį priėmus Nacionalinė šeimos taryba turėtų būti sudaryta per tris mėnesius. Ji Seimui patartų šeimos politikos klausimais. Taryba būtų finansuojama iš biudžeto, tačiau jos nariai dirbtų visuomeniniais pagrindais. 15 narių tarybos sudėtį tvirtintų Seimas Socialinių reikalų ir darbo komiteto teikimu. Narius į tarybą siūlytų savivaldybių šeimų tarybų, šeimas vienijančių ir su šeimomis dirbančių nevyriausybinių organizacijų, šeimos politikos klausimus tyrinėjantys mokslo ir studijų institucijų atstovai. Seimui pernai priėmus Šeimos stiprinimo įstatymą, prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo sulaukusi ir raginimų jį pasirašyti, ir vetuoti. Už įstatymą pasisakančios nevyriausybinės organizacijos teigė, jog jis būtinas užtikrinti ilgalaikei ir koordinuotai šeimos politikai, o kritikai įžvelgė galimybę diskriminacijai. Įstatyme nurodoma, kad „šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas“, o „vyro ir moters papildomumas yra šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos, kūrimo pagrindas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.