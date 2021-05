Seime – pykčiai dėl tradicinės šeimos: parlamentarai viešai lyginosi, kurio santuoka geresnė

Už Darbo partijos narės pasiūlymą įtraukti į darbotvarkę rezoliucijos tekstą balsavo 46, prieš 44, susilaikė 25 parlamentarai, taigi rezoliucija nebuvo įtraukta į darbotvarkę.

Mišrios Seimo narių grupės narys Petras Gražulis stebėjosi, kodėl valdantiesiems neįtiko jau antra rezoliucija dėl tradicinės šeimos.

„Mano rezoliucija krikščionims demokratams netiko, per konkreti, per aštri, per tiesi. Darbiečiai pasiūlė aptakesnę rezoliuciją. Ko dabar jums, krikščionys demokratai, jau nekalbu apie „Nelaisvės partiją“ netinka šita rezoliucija? Jums netinka tradicinės šeimos vertybės, jūs jas griaunate“, – priekaištus valdantiesiems žėrė P. Gražulis.

Konservatorius Audrius Petrošius Seimo salėje paaiškino, kodėl rezoliucija buvo atmesta.

„Negaliu neatsakyti kolegai, kuris žodžiais, bet ne realiais veiksmais tas tradicinės šeimos vertybes gina. Tai visi mes esame už tradicinę šeimą, bet rezoliucijoje buvo eilutė „mes palaikome Šeimos maršą kaip gražią ir taikią piliečių iniciatyvą“.

Tai nepykite kolegos, bet teiginiai, kad iš Seimo ir jo narių liks tik šlapia vieta po šio mitingo, arba gąsdinimai apsilankyti pas vaikus darželiuose, pas tėvus namuose, į dantis duodant surinktus parašus, man niekaip su taikia iniciatyva man nesisieja. Ir nepaisant to, kad yra vienas žmogus, kuris skleidžia šias mintis, jis tai daro nuolatos ir nepertraukiamai“, – sakė A. Petrošius.

Prie mikrofono pasisakyti stojo ir konservatorius Kęstutis Masiulis.

„Aš tai noriu padėkoti Petrui labai už jo pastangas ginti tradicinę šeimą. Man tai jį sunku, matyt, suprasti, nes jau beveik 40 metų kaip gyvenu toje pačioje šeimoje. Man ta problema sunkiai suprantama, kad ją reikia ginti. O darbiečiams ta problema, matyt, irgi yra lengvai suprantama. Nes ten sunku atrasti asmenį, kuris tebegyvena toje tradicinėje šeimoje“, – sakė parlamentaras. Šiuos jo žodžius parlamento salėje palydėjo pikti šūksniai.

P. Gražulis atsakydamas į valdančiosios koalicijos nario žodžius ragino „skaičiuoti savus“.

„Jūs prisiminkite, kaip jūsų dvasinis lyderis nuviliojo nuo Aloyzo Sakalo žmoną. Prisiminkime ir Agnę Bilotaitę, kuri man prikaišiojo, kad yra nesantuokinis vaikas, jos taip pat, ji ministrė. Prisiminkime Jurgį Razmą, Antaną Matulą“, – vardijo P. Gražulis, jį Seimo posėdžiui pirmininkaujantis Paulius Saudargas nutraukė.

Darbo partijos atstovas Vytautas Gapšys į K. Masiulio teiginius atsakė emocingai – prašė atsiprašyti.

„Man atrodo, kad mes čia eilute ilgai stovėsime, jei K. Masiulis, makaluodamas žodžius sakys netiesą ir toliau. Jis įžeidė visus mūsų frakcijos narius, kurie gyvena šeimoje, po dešimtmetį ir po daugiau. Todėl tegul jis neįsivaizduoja, kad yra vienintelis ir išskirtinis Lietuvoje tradicinės šeimos atstovas. Galėtų jis prisiimti atsakomybę ir atsiprašyti“, – sakė V. Gapšys.

K. Masiulis parlamento narių atsiprašė.

„Jeigu įžeidžiau Artūrą Skardžių ir V. Gapšį, labai tyrą žmogų, tai labai atsiprašau“, – sakė K. Masiulis.

A. Skardžius priimdamas atsiprašymą iš K. Masiulio, priminė, kad ir jo santuoka trunka maždaug 40 metų.

„Užauginti vaikai ir anūkai auga, gyvenu su ta pačia, todėl priimu jo atsiprašymą ir manau, kad Kęstučiui daugiau nebereikia taip kalbėti“, – sakė A. Skardžius.

Darbo partijos frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna taip pat gyrėsi, kad neseniai atšventė santuokos 25 metų sukaktį.

Valstietis Eugenijus Jovaiša net sulaukė plojimų, pasakęs, kad santuokoje gyvena jau 49 metus.

Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė – Urbonienė ketvirtadienį pranešė, jog „didėjant įtampai visuomenėje dėl abejonių, kokiomis vertybėmis vadovaujasi šis Seimas, šiuo projektu siekiama išreikšti palaikymą tradicinei šeimai, „Šeimos gynimo maršui 2021“ kaip taikiai pilietinei iniciatyvai ir dar kartą patvirtinti, kad Seimas dės visas pastangas tvarios šeimos politikos formavimui“.