Tačiau kai kurie valdantieji sako, kad tokia lengvata nebūtų socialiai teisinga.

„Valstiečių“ deleguotas premjeras Saulius Skvernelis yra pažadėjęs dar iki spalio grąžinti 9 proc. tarifą, o nuo kitų metų bus siūloma jį padidinti iki 15 proc.

Lengvatai pinigų biudžete pakaks

Socialdemokratų partijos vadovas Gintautas Paluckas sako, kad frakcija palaikys 9 proc. lengvatos grąžinimą nuo šildymo sezono pradžios, nes, pasak jo, trijų mėnesių lengvata „sudaro mažą sumą, kurią biudžetas tikrai bus pajėgus padengti“. Susiję straipsniai: D. Grybauskaitė: biudžetas turi užtikrinti socialinį saugumą D. Grybauskaitė: Seimo darbas po socialdemokratų sprendimo nesikeis

„Biudžetas yra surenkamas, jis yra perteklinis - surenkama daugiau nei planuota, ir nematau jokių priežasčių, kodėl turėtų brangi šildymas. Kainos jau ir taip didėja, tai kodėl dar šildymas turėtų brangti, juk nėra jokių racionaliai paaiškinamų priežasčių,“ - teigė jis.

Tuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas „valstiečių“ frakcijos narys Stasys Jakeliūnas sako, kad 9 proc. lengvatai finansuoti šių metų biudžete nenumatyta pinigų.

To paties komiteto narys konservatorius Mykolas Majauskas sako, kad atstatyti 9 proc. PVM tarifą šildymui resursų biudžete yra - PVM surenkama „reikšmingai daugiau“ nei suplanuota. Tačiau jis taip pat pripažįsta, kad dėl biudžeto perviršio perskirstymo sprendžia Seimas.

„Neabejoju, kad tarifas turėtų būti grąžintas 9 proc. ir turėtų išlikti, kol atsiras bent dvi prielaidos kitokiam mokesčio skaičiui - bus sutvarkytas centrinio šildymo ūkis, kuris užtikrintų konkurencingą, prieinamą kainą, nes dabar ji didelė, o atsijungti negalima, ir antra - plati ir efektyvi daugiabučių renovacija, užtikrinsianti mažesnes šildymo sąnaudas. Šiandien Seime, esu įsitikinęs, kad yra absoliuti dauguma Seimo narių, kurie palaikys šildymo lengvatos grąžinimą 9 proc. dar iki šildymo sezono pradžios“, - teigė M. Majauskas.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nereikia jokio lengvatinio PVM šildymui.

„Lengvata iškreipia visą sistemą. Ji turi būti tikslinė - tam, kam reikia. Čia mano asmeninė nuomonė, su frakcija kartais nesutampa. Dalis frakcijoje žmonių siūlo nustatyti mažesnį, bet pastovų - 9 proc. ar 15 proc. tarifą, kad jo nepratęsinėti ir nekaitalioti“, - BNS teigė jis.

A.Sysas mano, kad geresnis pajamų surinkimas yra laikinas: „Reikia galvoti apie pastovesnius dalykus. Jeigu liks po Naujųjų ir 9 proc., o surinkimo nebus, iš ko dengsime, iš ko atimsime. Padalinti yra lengva, o surinkti - problema“.

R.Baškienė sprendimą dėl lengvatos žada rugsėjį

Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė tikina, kad 9 proc. tarifas įsigalios nuo spalio.

„Priimta (pataisa - BNS) bus rugsėjo mėnesį, kad nuo spalio įsigaliotų“, - BNS teigė ji. Anot jos, pataisa Seimui turėtų būti pateikta rugsėjo 19 dieną.

Tačiau S.Jakeliūnas prognozuoja, kad parlamentui nepavyks skubiai priimti įstatymo pataisos.

„Čia nepraeisi per 2-3 dienas, užtruks kelias savaites. Geriausiu atveju spalio mėnesį gali būti priimtas koks sprendimas. Tai jis įsigalios nuo lapkričio - gruodžio“, - BNS aiškino S.Jakeliūnas

Anot R.Baškienės, Seimo pirmininkas gali inicijuoti pataisų svarstymą skubos tvarka.

„Žmonės, kiekvieną kartą gavę sąskaitas, linkėjimus siųs tam blogajam Seimui. Negalima taip - juokauti su žmonėmis negalima,“- pareiškė R.Baškienė.

G.Paluckas tikisi, kad Seimo socialdemokratai dėl PVM šildymui balsuos taip, kaip rekomenduos partija.

„Jeigu prireiks, šis klausimas bus svarstomas partijos taryboje ar prezidiume ir priimsime vieningą sprendimą. Teiksiu partijoje nuomonę, kad turi likti 9 proc.“ - sakė partijos vadovas.

Ekonomikos komiteto narys ir Energetikos komisijos vadovas Virgilijus Poderys mano, kad lengvatą nuo spalio derėtų atstatyti, nes „gyventojams tie visokie trūkiai ne į naudą“. Jis mano, kad Seimas suskubtų pataisą patvirtinti.

Be to, jis mano, kad jeigu valdžiai nepavyktų „susitvarkyti su 15 proc. tarifu“, nuo sausio šildymui turėtų galioti 9 proc. PVM tarifas.

Vis dėlto, anot jo, lengvatos dydis nuo spalio turi priklausyti nuo biudžeto galimybių. Pasak V.Poderio, frakcijoje šia tema yra „nuomonių pasidalinimas“.

„Laukiame finansų ministro skaičiavimų. Sutarta, kad grįšime prie svarstymų vėliau, jie turi tokią datą rugsėjo 11-ąją, tada visi skaičiai šių metų sukris prognoziniai, bus matomi biudžeto vykdymo skaičiai ir tada bus galima realia kalbėti, kas įmanoma, o kas ne. Ministras pasakys, kokios galimybės - ką galima daryti spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Jeigu yra biudžeto galimybės, lengvatos būtinai reikia, jeigu įrodoma, kad nėra, lengvata įsigaliotų nuo sausio“, - BNS sakė jis.

Lengvata - socialiai neteisinga

„Valstiečių“ frakcijos vadovas Ramūnas Karbauskis įsitikinęs, kad lengvata naudosis ir daug socialiai nejautrių žmonių. Tačiau jis nekomentuoja, kokie galimi sprendimai Seime.

„Mes vieną labai svarbų sprendimą priėmėm, už kurį bus labai dėkingi socialinės atskirties sąlygomis gyvenantys žmonės, nes priėmėm 10 proc. ribą kompensavimo, kai šildymo išlaidos viršija. Ji paliečia visus, kuriems ta pagalba labiausiai reikalinga. Paliekant atitinkamą lengvatą - vieną ar kitą procentą - reikia tik patikslinti - lengvata paliečia labai daug žmonių, kurie nėra socialiai jautrūs, tai nėra socialiai teisingas sprendimas“, - praėjusią savaitę Seime žurnalistams teigė R.Karbauskis.

M.Majauskas pritaria, kad dalis žmonių turi pakankamai lėšų sumokėti visą kainą, tačiau, anot jo, yra ir daugiau PVM lengvatų, kuriomis naudojasi visi.

„Pažiūrėkime į kitas lengvatas - knygoms, spaudai, transportui, vaistams. Dalis žmonių naudojasi šia lengvata, nors gali sau leisti susimokėti pilną kainą“, - teigė jis.

S.Jakeliūnas sako siekiąs, kad Seime būtų iš naujo svarstoma kompensacijų šeimoms mokėjimo tvarka.

„Noriu, kad koreguotų tą kartelę (10 proc. - BNS), pasižiūrėsime, kokia pozicija bus. Karbauskis nenori, tai aš sakau, kad jeigu lengvatą kažkokią įvedame, kompensacijas nuleidome, nes lengvatos nebeliko“, - tvirtino parlamentaras.

Ekonomikos komiteto vadovas „valstietis“ Virginijus Sinkevičius BNS tikino, kad nuo šildymo sezono pradžios grąžinant 9 proc. tarifą, kompensacijų už šildymą barjeras nebūtų didinamas - liktų 10 proc., bet nuo sausio, kada norima PVM tarifą pakelti iki 15 proc., būtų iki 15 proc. keliama ir ši kompensacijų kartelė. „Logiška būtų, kad būtų 15:15 - pavežama biudžetui,“ - sakė V.Sinkevičius.

Dabar Lietuvoje galioja du lengvatiniai PVM tarifai - 5 proc. ir 9 proc. Nuo 2018 metų siūlant nustatyti 5 proc. ir 15 proc. tarifus, todėl šildymui būtų taikomas 15 proc. tarifas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.