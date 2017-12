Šia proga Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio iniciatyva į renginį istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje pakviesti moksleivių ir mokytojų bendruomenių, archyvarų, muziejininkų, bibliotekininkų, jaunimo atstovai su valstybės politikais turės galimybę išklausyti mokslininkų pranešimų. Taip pat bus padaryti pirmieji įrašai į per šalį keliausiančią knygą „Pasižadėjimas Lietuvai“. Joje visi norintieji galės pažymėti savo moralinį įsipareigojimą tėvynei, pranešė Seimas. 1917 metų rugsėjo 18 – 22 dienomis Vilniuje posėdžiavę įvairių šalies vietovių, luomų, politinių srovių atstovai sutarė, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, demokratiškai sutvarkyta valstybė, o jos pamatus turi nustatyti demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktas Steigiamasis Seimas. Lietuvių konferencijos dalyviai išrinko 20 Lietuvos Tarybos narių. Jie šiuos konferencijos siekius netrukus įtvirtino Vasario 16-osios aktu.

