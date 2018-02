Diskusijoje dalyvaus ūkio viceministras Marius Skuodis, Lietuvos banko makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovas Ernestas Virbickas, Laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomasis direktorius Laurynas Vilimas, Mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius, Pieno perdirbėjų asociacijos direktorius Tomas Čepononis. Konservatoriai diskusijos dalyviams pristatys naujas savo pataisas, kuriomis siūloma nuo kitų metų visiems maisto produktams, išskyrus alkoholinius gėrimus, nustatyti 9 proc. PVM tarifą. Vienas tokių pataisų autorių parlamentaras Žygimantas Pavilionis BNS sakė, kad nustačius šį tarifą, kainos turėtų sumažėti iki 9–10 proc. Dabar maistui taikomas 21 proc. PVM tarifas. Ž. Pavilionis be kita ko siūlo politikams su prekybininkų bei gamintojų asociacijomis pasirašyti susitarimą, kad sumažinus PVM, „kainos neliktų tos pačios“. „Pažiūrėsime, ar mums pavyks padėti parašus, nes juos turėtų dėti jau ne opozicijos atstovai, o visos valstybės vardu gal premjeras, gal dar kažkas. Aš preliminariai kontaktavau su visų tinklų atstovais, jie pasiruošę pasirašyti, jie to ir anksčiau norėjo, bet valdžia iki šiol išsisukinėjo, kad nepasirašys, sakydama, kad nesuveiks (nustačius mažesnį PVM tarifą sumažėtų maisto kainos – BNS). Matyt, apsimoka (valdžiai – BNS) biudžetą sau pildyti“, – teigė Ž. Pavilionis. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomasis direktorius Laurynas Vilimas sako, kad tokio susitarimo idėja diskutuotina, tačiau su sąlyga, kad susitarimas būtų esminė sąlyga politiniam sprendimui dėl PVM tarifo maisto produktams mažinimo priimti. „Tokia geros valios praktika – viešai pareiškimą pasirašant ar tiesiog viešai deklaruojant, kad ta situacija nebus pasinaudota, taip kaip pavyzdžiui, buvo įvedant eurą su teisingu kurso perskaičiavimu, tai įmanoma viena iš opcijų, jeigu būtų esminė sąlyga politiniam sprendimui priimti. Toks susitarimas negali būti tarp verslo organizacijų ar įmonių dėl kainų derinimo, tą turi aprobuoti – apskritai mintį ar kontrolę – Konkurencijos tarnyba, kitos institucijos“, – BNS kalbėjo L. Vilimas. „Kainas nustato ne tik prekybininkas, yra visa grandinė, tai kiekvienas jos dalyvis ir turi pasakyti savo galimybes, viziją“, – pridūrė L. Vilimas. Pernai vasarą socialdemokratams pranešus apie siūlymus mažinti PVM tarifą pagrindiniams maisto produktams – duonai, pieno produktams, daržovėms, premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad sumažinus PVM tarifą svarbiausiems maisto produktams, nebūtų užtikrinta, kad kainos sumažės. 2017 metų sausį Vyriausybė posėdyje atmetė siūlymus nustatyti lengvatinį 5 proc. PVM mėsai, žuviai bei kitiems būtiniausiems maisto produktams – tada Finansų ministerija skaičiavo, kad dėl sumažinto tarifo biudžetas netektų 135 mln. eurų pajamų. Dabar 5 proc. lengvatinis PVM tarifas taikomas vaistams, o 9 proc. – keleivių vežimui, spaudai, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams, viešbučiams, centralizuotam šildymui. Įprastas PVM tarifas šiuo metu yra 21 proc., jis galioja nuo 2009 metų rudens.











