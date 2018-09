Pilietinė iniciatyva „Vardai“ rugsėjo 18–24 dienomis organizuojama įvairiose Lietuvos vietovėse. Jos metu skaitomi nužudytų žydų vardai ir pavardės. „Skaitysime visos Lietuvos vardus. Paprašysime Seimo narių atsivežti iš savo apygardų savo vardus. Kitą savaitę planuojame teikti Seimui svarstyti rezoliuciją „Dėl vardų“. Privaloma padaryti viską, kad visi vardai būtų žinomi. Tam reikia valstybės pagalbos mokslininkams“, – Seimo pranešime cituojami akcijos iniciatoriai parlamente „valstiečiai“ Tomas Tomilinas ir Guoda Burokienė. Dalyvauti skaitymuose Seime bus galima atvirų durų valandų metu nuo 17 iki 18 val., lankytojams bus atviras Seimo I rūmų Didysis kiemas. Esant nepalankioms oro sąlygoms skaitymai vyks Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje. Antrojo pasaulinio karo metais nužudyta daugiau nei 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvoje gyvenusių žydų.

