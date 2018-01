Pokalbį, į kurį pakviesti politikai, Prezidentūros, Vyriausybės, medikų atstovai, rengia Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė narė Asta Kubilienė. Bus ieškoma teisinių galimybių spręsti jaunųjų gydytojų darbo užmokesčio ir socialinių garantijų problemas, siekiant užtikrinti tvarios sveikatos sistemos kūrimą Lietuvoje, pranešė Seimas. Gruodžio pradžioje Jaunųjų gydytojų asociacija išplatino kreipimąsi į šalies politines jėgas, kuriame teigė pasigendanti valdžios vizijos, kas ateityje laukia jaunųjų medikų. Asociacija pakvietė partijas įsipareigoti palaipsniui didinti asignavimus sveikatos apsaugai, kad iki 2020-ųjų pabaigos pirmųjų metų gydytojo rezidento atlyginimas sudarytų ne mažiau kaip du vidutinius šalies darbo užmokesčius (VDU), o paskutinių metų – ne mažiau kaip 2,5 VDU, pereiti prie „studento be stipendijos“ finansavimo modelio, užtikrinant, kad visos gydytojų rezidentų pajamos būtų draudžiamos ir kuo greičiau įgyvendinti žalos be kaltės modelį bei užtikrinti etapinių kompetencijų teisinį reglamentavimą. Susiję straipsniai: Seimo komitetas: išskirtinė parama profsąjungoms neturėtų prieštarauti Konstitucijai Pranckietis: man būtų smagu turėti atostogas Gydytojų rezidentų algos nuo šių metų sausio turi didėti 10 procentų. Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimu, jaunesniojo rezidento alga nuo 390,5 euro kils iki 463,75 euro, vyresniojo rezidento alga – nuo 497 eurų iki 530 eurų. Tam papildomai skirta 1,4 mln. eurų. Pokalbis Seime rengiamas prieš ketvirtadienį numatytą Medikų sąjūdžio mitingą prie Vyriausybės Vilniuje. Gruodžio viduryje Vyriausybė ir dalis medikų bendruomenės susitarė dėl algų kėlimo 20 proc. nuo 2018 metų gegužės bei siekio, kad 2020 metais gydytojų vidutinis atlyginimas sudarytų tris vidutines algas, slaugytojų – pusantro vidutinio darbo užmokesčio. Medikų sąjūdžio lyderiai šio susitarimo nepasirašė. Jie reikalavo, kad gydytojų algos būti didinamos nuo sausio 30 procentų. Statistikos departamento duomenimis, vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, išskyrus individualias įmones, trečiąjį praėjusių metų ketvirtį buvo 850,8 euro.

