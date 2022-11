Asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, siūloma mokėti 2 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensiją.

Antradienį už tokias Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkės Monikos Ošmianskienės pristatytas Šalpos pensijų įstatymo pataisas po pateikimo vieningai balsavo 112 Seimo narių. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Socialinių reikalų ir darbo komitete, papildomu – Biudžeto ir finansų komitete. Taip pat šį projektą pavesta apsvarstyti Neįgaliųjų teisių komisijai.

Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio 6 d.

Iš Seimo tribūnos M. Ošmianskienė sakė, kad Lietuvoje egzistuoja asmenų grupė, kuri yra išskirtinai diskriminuojama. Tai asmenys su negalia, kurie negalią įgijo būdami vyresni negu 24 metai ir kurie neturi minimaliojo darbo stažo.

„Šie asmenys gauna tik vieną šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensiją, tai yra 173 eurus, nepriklausomai nuo to, ar tai sunki, ar vidutinė negalia, o lengvos negalios asmenys negauna nieko. Šiuo įstatymo projektu siūlau, kad sunkią negalią turintys asmenys gautų ne vieną, tačiau dviejų šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensiją“, − kalbėjo Seimo narė. Be to, pasak pataisų iniciatorės, ši asmenų su negalia grupė yra vienintelė, kuri netenka šalpos neįgalumo pensijos tuo atveju, jei įsidarbina.

M. Ošmianskienė atkreipė dėmesį, kad šiuo metu absoliuti skurdo riba Lietuvoje yra 267 eurai, o 173 eurų siekianti šalpos neįgalumo pensija yra beveik dvigubai mažiau nei absoliuti skurdo riba ir su tokia suma niekas neturėtų gyventi.

Remdamasi „Sodros“ duomenimis, parlamentarė sakė, kad šios įstatymo pataisos paliestų virš 400 neįgaliųjų, kurių gyvenimo istorijos yra labai skirtingos.

Jos duomenimis, tai iš valstybės biudžeto pareikalautų papildomai apie 800- 900 tūkst. eurų.

Seimo narė M. Ošmianskienė ragino kolegas ištaisyti dabar esančią neteisybę ir kuo greičiau priimti įstatymo pataisas, kurios įsigaliotų jau nuo kitų metų.

Jadvyga Bieliavska (ELTA)