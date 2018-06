Renginyje bus diskutuojama apie priemones, kurios leistų efektyviai kovoti su nelegaliu partijų ir politinių kampanijų dalyvių finansavimu, bus svarstoma, kaip užkirsti kelią paramos gavėjo statusą turintiems subjektams (labdaros ar paramos fondams, galintiems priimti aukas iš juridinių asmenų, įskaitant verslo subjektus) paaukotas lėšas naudoti politinės veiklos išlaidoms apmokėti, pranešė Seimas. 2011 metų gruodį Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis juridiniams ir fiziniams asmenims uždrausta remti partijas. Fiziniai asmenys gali finansiškai paremti partijas tik, kai jos dalyvauja rinkimuose. Pagal įstatymą, partijos finansavimo šaltiniai yra partijos nario mokesčiai, valstybės biudžeto asignavimai, palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas ir pan. Šiuo metu vyksta diskusijos, ar nereiktų tobulinti partijų finansavimo sistemos, nes galiojanti tvarka neužtikrina visiško partijų finansavimo skaidrumo. Parlamentinį tyrimą dėl verslo įtakos politikams ir sprendimų priėmėjams atlikęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas konstatavo, kad politikai, verslininkai ir žiniasklaidos atstovai siekia apeiti draudimą juridiniams asmenims finansiškai remti partijas. Tokiu atveju remiama grynaisiais pinigais, suteikiant nuolaidas, per įvairius fondus apmokant sąskaitas, užslėptą reklamą. Į diskusiją pakviesti Prezidentūros, Teisingumo ministerijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai, teisininkai, politologai ir Seimo nariai.

