Už tokias Ramūno Karbauskio, premjero Sauliaus Skvernelio ir Rimos Baškienės parengtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas balsavo 70 Seimo narių, trys – prieš, o susilaikė 5. Toliau Seimas pataisas svarstys gruodžio 13 dieną, kai gaus Vyriausybės išvadą. Dabar šis tarifas yra 9 procentus. Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys Mykolas Majauskas pataisas pavadino nedideliu priešrinkiminiu saldainiu regioninei žiniasklaidai. Jis siūlė paramą regioninei spaudai skirti iš specialaus spaudos fondo ir prognozavo, kad tarifas iškraipys žiniasklaidos mokestinę ir konkurencinę aplinką: „Nes čia tik spausdintai žiniasklaidai, o ne internetinei“. Jis siūlė sumažintą tarifą taikyti „skelbiančiai naujienas, o ne pramoginei žiniasklaidai“. „Gal tada reikia remti prieigą prie interneto, nes visa spauda iškeliavusi į internetą“, – teigė jis. Pataisų autoriai sako siekiantys sudaryti sąlygas, kad periodiniai leidiniai taptų prieinami kuo platesniam skaitytojų ratui, taip pat paskatinti leidybos verslą. 9 proc. PVM tarifas dabar taikomas visiems laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto. Lengvatinis 5 proc. tarifas dabar taikomas tik vaistams, medicinos priemonėms, o 9 proc. – dar keleivių vežimui, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams, viešbučiams, centralizuotam šildymui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.