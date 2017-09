Pagal dabartinę tvarką, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, teismas turi nutraukti bylą ir negali priimti ne tik apkaltinamojo, bet ir išteisinamojo nuosprendžio. KT teigimu, dėl senaties nutraukus bylą gali būti sudaromas įspūdis, kad kaltinamasis nebuvo nuteistas tik dėl to, kad suėjo minėti terminai, o tai sudaro prielaidas išlikti abejonėms dėl kaltinamojo nepriekaištingos reputacijos. „Tai iš tikrųjų sustiprins asmens teisinę apsaugą baudžiamojo proceso metu. Vienas iš labai svarbių aspektų , tai užtikrins nekaltumo prezumpcijos reikalavimą tais atvejais, kai pats kaltinamas asmuo to prašo“, – pristatydama pataisas Seime sakė ministrė. Teisingumo ministerijos parengtos pataisos numato, kad kaltinamojo reikalavimu teismas turėtų baigti nagrinėti baudžiamąją bylą iš esmės, nors ir būtų suėjęs senaties terminas. Jeigu išnagrinėjus bylą asmuo pripažįstamas nekaltu, prokuroro palaikomas valstybinis kaltinimas bus paneigtas ir panaikintas.

