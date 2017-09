Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisą, kuri įteisintų 9 proc. tarifą, priimti numatoma ketvirtadienį. Seimo Ekonomikos komitetas yra atmetęs konservatorių teiktą siūlymą 9 proc. tarifą šildymui taikyti neribotą laiką. Nuo birželio centralizuotam šildymui taikomas įprastas 21 proc. PVM tarifas. Liepos pradžioje valdantieji „valstiečiai“ sutiko su konservatorių siūlymu grąžinti lengvatą mainais į pastarųjų paramą urėdijų reformai. Dėl lengvatos valstybės biudžetas šiemet negaus 11 mln. eurų pajamų. Seimo teisininkai kritiškai vertina siūlymą grąžinti iki 9 proc. tarifą.

