Seimas svarsto kelias Širinskienės pasitraukimo iš LVŽS versijas: prabilo apie gudrų planą prieš Skvernelį

Vienai iš aktyviausių „valstiečių“ vėliavnešių Agnei Širinskienei paskelbus apie pasitraukimą iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei frakcijos, parlamentarai svarsto, kad tam įtaką galėjo padaryti ne viena priežastis. Jų nuomone, partijos lyderis Ramūnas Karbauskis be A. Širinskienės Seime dabar liks „ir be kairės, ir be dešinės rankos“. Kol vieni kalba apie politikės charakterį, kiti – apie R. Karbauskio silpnėjančią įtaką, kalbama ir apie gudrų planą.