„Mes esame pasirengę, ir neatmetu galimybės, kad skųsime VRK sprendimus teismui, taip pat kreipsimės į prokuratūrą dėl kai kurių veiksmų. Dėl to, kad, pripažinkime, labai panašūs atvejai tie, kur kitos partijos gauna įtarimus, jų lyderiai yra išvedami su antrankiais, šiuo atveju panašiuose atvejuose mes matome, kad viskas yra, kaip sakė amžiną atilsį Brazauskas, teisėta“, – sakė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Gabrielius Landsbergis

TS-LKD lyderis nesistebi, kad ilgainiui visuomenės dėmesys vienai ar kitai temai prislopsta, tačiau, pasak jo, VRK tema lieka aktuali.

„Į VRK klausimą aš žiūriu per demokratijos prizmę. Užtikrinimas pasitikėjimo VRK visoms partijoms yra mūsų demokratijos vienas iš kertinių akmenų. Jei mes to nesugebame padaryti, į kitų metų rinkimus ateiname be pasitikėjimo viena svarbiausių demokratijai institucijų. Tai yra blogai visai Lietuvai“, – sakė G. Landsbergis.

TS-LKD lyderis įtaria, kad „valstiečiai-žalieji“ taip aktyviai remia L. Matjošaitę siekdami sau naudingų tikslų.

„Šiuo metu, jei teisingai atsimenu, vyksta septyni tyrimai dėl įvairiausių su „valstiečiais“, „Agrokoncernu“, Ramūnu Karbauskiu susijusiais klausimais, kurių bendra suma yra daugiau kaip 1 mln. eurų. Tokie pinigai galimai buvo skirti „valstiečių“ kandidatų, partijos reklamavimui, viešinimui. Akivaizdu, kad jei čia būtų bet kuri kita partija ir bet koks kitas koncernas, mes, turbūt, kalbėtume jau apie prokuratūrą, antrankius“, – sakė G. Landsbergis.

Nesitiki ramybės

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis teigė, kad jo pozicija dėl VRK pirmininkės nepasikeitė. Parlamento vadovas pasitiki L. Matjošaityte.

„Manau, kad ir kiti kolegos pasitiki, o balsavimas parodys, kaip pasitiki visas Seimas“, - sakė V. Pranckietis.

Parlamento vadovas nesitiki, kad po balsavimo politinės diskusijos dėl VRK aprims.

„Manau, kad čia niekada ramybės didelės nebus, kadangi mes turime aktyvią opoziciją“, - sakė V. Pranckietis.

Seimo pirmininkas neabejoja, kad VRK sėkmingai suorganizuos trejus rinkimus kitąmet.

„Užtikrins, nes rinkimuose dirba, turbūt, 1,5 tūkst. žmonių, ir tikrai kompetentingai atlikdavo tas pareigas ir atliks“, - neabejojo V. Pranckietis.

Atleidimą inicijuoja opozicija

VRK vadovės atleidimą inicijuoja Seimo opozicinės frakcijos, kaltinančios ją dėl komisijos „chaotiško darbo“ bei vienasmenių sprendimų, rašė BNS.

Nutarimo projektą dėl nepasitikėjimo L. Matjošaityte registravo visų opozicinių frakcijų seniūnai. Po juo surinkti 29 parlamentarų parašai, reikalingi procedūrai pradėti.

Sprendimas dėl Seimo skiriamo pareigūno atleidimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

Projekte dėl nepasitikėjimo teigiama, kad „nuolatine VRK pirmininkės darbo praktika yra tapęs teisės aktų pažeidinėjimas dėl komisijos sprendimų kolegialumo“.

VRK vadovė kaltinama blokavusi kai kurių atliktų tyrimų svarstymą komisijos posėdžiuose, tokiu būdu užkirsdama kelią komisijai priimti dėl jų sprendimą.

VRK vadovė kaltinimus atmeta ir neketina trauktis, jai paramą deklaruoja ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, premjeras Saulius Skvernelis.

Opozicija VRK vadovės kėdę pradėjo klibinti dėl dar praėjusios kadencijos pabaigoje, pernai birželio mėnesį, komisijos darbo grupės parengtos, bet daugiau kaip pusę metų nepateiktos svarstyti išvados dėl „valstiečių“.

Skundą dėl galbūt paslėptos politinės reklamos televizijos seriale „Naisių vasara“ VRK gavo 2016 metų vasarą. Buvo sudaryta darbo grupė jam tirti. Tyrimą ji baigė jau po Seimo rinkimų pernai birželį. Darbo grupės parengta išvada įkelta į VRK dokumentų valdymo informacinę sistemą, bet viešam komisijos posėdžiui svarstyti taip ir nepateikta, iki tai iškilo į viešumą.

Minimoje išvadoje nėra nustatyta rinkimų įstatymų pažeidimų, bet dėl milijoninės „Agrokoncerno“ paramos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiu Ramūnu Karbauskiu susijusiems renginiams siūlyta kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais jam priklausantis „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų.