Seimas ketvirtadienį po pateikimo priėmė svarstyti Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisą, kurią parengė konservatorė Gintarė Skaistė. „Didelė dalis studentų dirba. Tyrimai rodo, kad 34 proc. nuolatinėse bakalauro studijose besimokančių studentų dirba pilnu etatu. Magistro studijose tas skaičius siekia 73 proc., akivaizdu, kad trys ketvirtadaliai besimokančių studentų dirba, moka mokesčius valstybei ir tikisi, kad ji jais pasirūpins, kai atsitiks bėda“, – teigė parlamentarė. „Valstietis“ Gediminas Vasiliauskas mano, kad bedarbio pašalpų mokėjimas studentams paskatins piktnaudžiauti: „Pradės pratinti nuo mokyklos suolo gyventi iš pašalpų“. G. Skaistė tvirtino atvirkščiai: „Nedarbo draudimo išmoka yra nedidelė ir iš jos pragyventi yra sunku“. Nedarbo išmoka Estijoje skiriama bedarbiams, kurie per paskutinius 12 mėnesių ne mažiau kaip 180 dienų dirbo ir kurių pajamos mažesnės nei bedarbio pašalpos dienos norma, padauginta iš 31. Darbui prilyginama veikla yra ir baigtos dieninės studijos.

