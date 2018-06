Už Šalpos pensijų įstatymo pakeitimus balsavo 84, prieš buvo vienas, susilaikė penki parlamentarai. Mažesnes nei 95 proc. minimalaus vartojimo pajamų dydžio (MVPD) pensijas ar kelių pensijų sumą (šiuo metu 232,75 eurų) gaunantys senatvės pensininkai po pertvarkos turėtų vidutiniškai gauti po 20 eurų priemoką, tačiau kiekvienam ji didės individualiai. Tai palies apie 90 tūkst. senatvės pensininkų ir neįgaliųjų. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), mažiausia šalpos pensija pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims po pertvarkos turėtų augti nuo 117 iki 130 eurų, tai yra, sieks 1 šalpos pensijos bazės dydį (iki šiol siekė 0,9 bazės). Tai aktualu apie 5 tūkst. šalpos pensijos gavėjų. Iš valstybės biudžeto 2019 metams šiems pokyčiams reikės apie 21 mln. eurų. Numatoma, kad naujoji tvarka įsigalios nuo kitų metų sausio 1 dienos.











