Už tai, kad ši Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisa būtų pradėta svarstyti antradienį balsavo 25 Seimo nariai, 9 – prieš, o susilaikė 32. Kitu balsavimu Seimas pataisą grąžino iniciatoriams tobulinti. Seimas taip pat atsisakė svarstyti konservatorių Lauryno Kasčiūno ir Monikos Navickienės siūlymą 9 proc. PVM lengvatą taikyti kūdikių maistui. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė prognozavo, kad tokia pataisa duos naudos. „Kitų šalių patirtis rodo, kad tos lengvatos suveikia. Skatina turėti daugiau vaikų“, – teigė ji. Pataisą dėl lengvatos pirmajam būstui teikė opoziciniai socialdemokratai Juozas Olekas, Rasa Budbergytė ir Raminta Popovienė. Ją pristačiusi R. Budbergytė tikino, kad dabar jaunoms šeimoms taikoma parama būstui įsigyti naudojasi tie žmonės, kurie dirba didmiesčiuose, o būstus perka kuo arčiau, artimiausiuose rajonuose. Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas piktinosi, kad pataisomis gyventojus siekiama diferencijuoti pagal amžių. Pasak jo, to daryti neleidžia Europos Sąjungos direktyvos. „Jeigu konkrečioms prekėms ar paslaugoms galima taikyti PVM lengvatą, tai nenumatyta galimybė riboti tokių prekių ar paslaugų, kurioms ji būtų taikoma, įsigijimą atsižvelgiant į pirkėjus ir diferencijuoti juos kažkaip“, – sakė jis. Tuo tarpu Konservatorius Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad pataisos geros ir kol valstybė neturi realios emigracijos stabdymo politikos, būtų tinkamas būdas paskatinti jaunas šeimas kurtis Lietuvoje.

