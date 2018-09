Pagal naujausią socialdarbiečių Andriaus Palionio ir Juozo Bernatonio siūlymą, po Seimo rinkimų registruotai naujai politinei partijai, kuri yra parlamentinė, lėšų iš biudžeto skirtų Vyriausybė. Po rinkimų įkurtos, bet parlamentinę frakciją turinčios partijos dotacijos dydis būtų lygus mažiausiems parlamentinei partijai tuo metu skirtiems valstybės biudžeto asignavimams, padaugintiems iš naujos parlamentinės partijos ir mažiausiai finansuojamos parlamentinės partijos frakcijų narių skaičiaus santykio. Tokiam variantui pritarė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Anksčiau Seime svarstytas variantas, kad suskilus parlamentinei frakcijai, jei įregistruojama nauja partija, dotacija paskirstoma pagal mandatų skaičių. Tokiais siūlymais pasipiktino opozicinė Socialdemokratų partija – nuo jos atskilę politikai, sukūrę Socialdemokratų darbo partiją, būtų pasiėmę dalį socdemų gaunamos dotacijos. Socialdemokratai sakė pataisas prašysiantys vetuoti prezidentės Dalios Grybauskaitės, ketino kreiptis į Konstitucinį Teismą. Be to, naujasis socialdarbiečių pasiūlymas į dotacijos skaičiavimo formulę grąžina Europos Parlamento rinkimų rezultatus – pirminiame projekte jie buvo eliminuoti. Pagal siūlymą, dotacija būtų skiriama partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 2 proc. visų rinkėjų balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimų rezultatus. Anksčiau siūlyta ribą naikinti, o dotacijas dalinti tik pagal gautų mandatų skaičių. Dabar valstybės dotacijos skiriamos partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Pinigai paskirstomi proporcingai visų surinktų balsų skaičiui. „Valstiečių“ partnerių socialdarbiečių ketinimus pertvarkyti partijų finansavimo tvarką, numatant pinigus šiuo metu jų negaunančiai savo partijai, opozicijos atstovai tiesiai vadina „politine korupcija“. Nuo Socialdemokratų partijos atskilusių politikų įsteigta Socialdemokratų darbo partija šiuo metu kaip nedalyvavusi rinkimuose iš viso negauna dotacijos. Metinė socialdemokratų dotacija šiuo metu siekia apie milijoną eurų. Per metus partijoms paskirstoma apie 5,5 mln. eurų.

