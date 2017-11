A. Antanaitį vadovauti komisijai pasiūlė valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kandidatui abejodami jo kompetencija priešinasi dalis opozicijos ir taip pat pusė naujosios VLKK narių. Dėl pirmininko paskyrimo bus balsuojama slaptai.

Aštuoni iš septyniolikos naujai išrinktos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narių prieš balsavimą kreipėsi į Seimo frakcijas prašydami A. Antanaičio neskirti pirmininku. Tuo tarpu kandidatūrą išrinkusio Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša opoziciją apkaltino politiniais žaidimais, siekiant blokuoti VLKK sudarymą. Susiję straipsniai: Pusė VLKK narių priešinasi siūlomo vadovo skyrimui Konservatorių vadovas siūlo iš naujo formuoti VLKK, pusei jos narių vadovu nematant Antanaičio

A. Antanaitį kandidatu vadovauti VLKK slaptu balsavimu išrinko komitetas, jis dviejų balsų persvara nugalėjo dabartinę komisijos pirmininkę Daivą Vaišnienę.

Seimo komitetui išrinkus naują VLKK, jos sudėtis keitėsi iš esmės. VLKK nariais perrinkti Albina Auksoriūtė, Lina Murinienė, Bonifacas Stundžia, D. Vaišnienė ir Rasuolė Vladarskienė. Naujais nariais išrinkti Daiva Aliūkaitė, A. Antanaitis, Vilija Dailidienė, Daiva Daugirdienė, Laimantas Jonušys, Jūratė Katinaitė, Rūta Kazlauskaitė, Andrius Utka, Vidas Valskys, Jolanta Vaskelienė ir Vilma Zubaitienė.

Iš viso VLKK sudaro 17 narių, tačiau vienas paskirtas anksčiau. VLKK nariai skiriami penkeriams metams.

Naujoji komisija gali turėti didelės įtakos sprendimams dėl nelietuviškų pavardžių rašybos dokumentuose, nes VLKK yra ekspertinė įstaiga sprendžiant asmenvardžių klausimą.

Komisijos pirmininku siūlomas A. Antanaitis šiuo metu dirba portalo alkas.lt, besiskelbiančio propaguojančiu baltiškąją pasaulėžiūrą, leidėju ir redaktoriumi. Jis anksčiau būdamas „Laisvosios bangos“ radijo žurnalistu kartu dirbo ir europarlamentaro Valentino Mazuronio patarėju, šiam faktui išaiškėjus pareigų atsisakė.

