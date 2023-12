Pasiūlęs apriboti galingiausius F4 kategorijos fejerverkus (pirotechnikų naudojamus masinių švenčių metu) ir F2 kategorijos fejerverkus (vadinamus „bambioškėmis“) Seimo narys socialdemokratas Linas Jonauskas teigia, kad šioje srityje pokyčiai greičiausiai numatomi kitais metais.

Parlamentaro L. Jonausko inicijuotos įstatymo pataisos vis dar svarstomos Seimo komitetuose ir, kaip Seimo narys pripažįsta, linkstama prie kompromisinio varianto.

„Džiaugiuosi, kad valdantieji išgirdo mane ir radome bendrą sutarimą dėl gyventojų pasipiktinimą keliančių pirotechnikos gaminių, vadinamųjų „bambioškių“ pardavimo apribojimų. Tikėtina, kad kitais metais jas bus leidžiama įsigyti tik asmenims nuo 18 metų. Šiandien paaugliai, prisipirkę „bambioškių“, jas sprogdina po žmonių kojomis, gąsdina praeivius su gyvūnais. Nutinka ir tokių situacijų, kai „bambioškių“ sprogdinimai pasibaigia ir pačių sprogdintojų susižalojimais, pirotechnikos gaminiams sprogus tiesiog jų rankose“, – Eltai sakė L. Jonauskas.

Taip pat Seime svarstoma savivaldybėms leisti nustatyti tam tikras zonas be fejerverkų.

„Tikrai miestuose yra vietų prie parkų, aikščių, kuriose buriasi žmonės, vedžioja savo augintinius ar ten, pavyzdžiui, yra paukščių, kitų laukinių gyvūnų, jautrių stipriam garsui ir taršai. Savivaldybės galės nustatyti, kur fejerverkų šaudymas yra leidžiamas, o kur ne, kad pirotechnikos poveikis aplinkai, žmonėms ir gyvūnams būtų minimalus. Taip ir patys miesto gyventojai būtų skatinami su pirotechnikos gaminiais elgtis atsakingiau“, – teigia L. Jonauskas.

Anot jo, visi kiti asmeniniam naudojimui skirti pirotechnikos gaminiai lieka žmonių atsakomybėje. Nors planų įstatymais apriboti per asmenines, valstybines ar kitas šventes šaudomus fejerverkus nėra, Seimo narys L. Jonauskas ragina švęsti atsakingai.

„Naujametinė naktis dažniausiai būna viena taršiausių naktų per visus metus – ore net dešimt kartų padidėja žmogaus sveikatai pavojingų kietųjų dalelių koncentracija. Be to, fejerverkų triukšmas sukelia didelį, net mirtiną stresą paukščiams ir gatvėse vedžiojamiems šunims. Pasaulyje daugėja miestų, kurie atsisako taršių, triukšmingų fejerverkų šou. Džiaugiuosi, kad tuo keliu pradeda eiti ir kai kurios Lietuvos savivaldybės. Vietoje fejerverkų šou jos renkasi šventes sutikti atsakingiau – rodo įvairias lazerines projekcijas, lazerių šou. Tikrai tokiu pavyzdžiu galėtų pasekti ne tik visi Lietuvos miestai, bet ir gyventojai. Iššautas fejerverkas šiandien reiškia ne tik didesnę oro, kuriuo patys kvėpuojame, taršą, bet ir vėjams išleistus pinigus“, – sako Seimo narys.

Remdamasis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, jis pastebi, kad Naujųjų metų naktį vietose, kuriose intensyviai leidžiami fejerverkai, oro tarša kietosiomis dalelėmis gali padidėti iki dešimties kartų ir gali išsilaikyti nuo dviejų iki 14 valandų.

ELTA primena, kad spalio 30 d. Seimas po svarstymo pritarė fejerverkus siūlančioms riboti Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pataisoms. Už pasisakė 90 parlamentarų, 3 balsavo prieš, 18 susilaikė.