Seimas panaikino Vyšniausko teisinę neliečiamybę

„Manau, kad galbūt nebuvo to suinteresuotumo ir noro to daryti, nes aš tuomet būčiau turėjęs galimybę gintis. O šiandieną pusantros savaitės aš komentavau pranešimą spaudai, šiandieną aš komentuoju dar papildomas keletą detalių, kurias pasakė Seimo salėje. Aš nežinau nei kokie dokumentai, nei kokie įrodymai ir panašiai. Dėl to nei galiu komentuoti, nei noriu“, – sakė Seimo narys.