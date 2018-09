Už Konstitucijos pataisą ketvirtadienį po svarstymo balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 21 Seimo narys, 16 parlamentarų susilaikė. Kitame etape Seimas balsuos dėl Konstitucijos pataisos priėmimo, tam jau reikės ne mažiau kaip 94 balsų „už“. Dėl pataisų priėmimo būna balsuojama du kartus su trijų mėnesių pertrauka. Už valdančiųjų registruotas pataisas balsuoti raginęs Naglis Puteikis teigė, kad „R. Paksas bausmę jau atliko“. „Manau, kad R. Paksas bausmę, jei taip galima pasakyti, jau atliko. Praėjo dešimt metų, tegu renkasi rinkėjai“, – sakė N. Puteikis. Valdančiųjų parengtas projektas R. Paksui leistų kandidatuoti ir į Seimą, ir į prezidentus. Pagal pataisą, per apkaltą pašalintas asmuo Seimo nariu ar prezidentu galėtų būti renkamas praėjus dešimties metų terminui. Susiję straipsniai: Pranckietis ir Karbauskis apie Paksą: EŽTT sprendimą reikia įgyvendinti Opozicija teikia projektą, kad per apkaltą pašalintam asmeniui būtų leidžiama kandidatuoti tik į Seimo narius, bet būtų draudžiama būti renkamam į Seimo vadovybę. Šias pataisas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymu Seimas grąžino iniciatoriams tobulinti. Prieš leidimą kandidatuoti R. Paksui į prezidentus kalbėjęs liberalas Eugenijus Gentvilas teigė, kad opozicijos projektas „pažodžiui atspindi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą“. „Visą procesą inicijuojame net ne mes, inicijavo EŽTT, kuris padarė verdiktą, todėl aš siūlau laikytis formuluotės, kaip formulavo EŽTT“, – sakė E. Gentvilas, valdančiųjų projektą pavadinęs „norų ir fantazijų mišiniu“. R. Paksas negali dalyvauti prezidento ir Seimo rinkimuose nuo 2004 metų, kai per apkaltą buvo pašalintas iš prezidento pareigų. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 metais nusprendė, kad draudimas iki gyvos galvos dalyvauti rinkimuose yra neproporcingas. Jei kelią kandidatavimui atveriančios pataisos iki spalio nebūtų pajudėję Seime, Lietuvai grėstų Europos Tarybos Ministrų Komiteto sankcijos. Kandidatuoti per apkaltą pašalintiems asmenims draudžiama remiantis Konstitucinio Teismo aiškinimu, jog toks asmuo negali eiti pareigų, kurioms būtina konstitucinė priesaika. Pasak teismo, tokią nuostatą pakeisti galima tik pakeitus Konstituciją. Niekaip nepriimant Konstitucijos pataisų, kurios R. Paksui atvertų kelią į rinkimus, Strasbūro teismo sprendimų vykdymą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų Komitetas Lietuvai pritaikė vadinamąją sustiprintos priežiūros procedūrą. Seimas prieš kelerius metus bandė priimti Konstitucijos pataisas, kurios R. Paksui būtų atvėrusios kelią į rinkimus, bet pritrūko balsų. R. Paksas iš prezidento pareigų pašalintas 2004 metų balandį per apkaltos procedūrą. KT pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, kai išimties tvarka savo finansiniam rėmėjui Jurijui Borisovui suteikė Lietuvos pilietybę.

