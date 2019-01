Seimas šeštadienį priėmė tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso pataisas: už balsavo 75 Seimo nariai. Seimas nustatė, kad už netinkamą kapinių prižiūrėtojų kaupiamų duomenų tvarkymą galės būti baudžiami ir konkretūs asmenys, ir įmonės. Baudos konkretiems darbuotojams sieks 30 – 60 eurų, o įmonių vadovams – 60 – 120 eurų. Už palaikų gabenimą transporto priemonėmis, kurios tam nepritaikytos, įmonių vadovams baudos grės nuo 90 iki 150 eurų, o vairuotojams baudos nedidės – ir toliau sieks 30-90 eurų. Nustatytos 140 – 300 eurų baudos už kremavimo atvejų neregistravimą arba netinkamą registravimą, o taip pat su kremavimu susijusių dokumentų nesaugojimą. Už aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus kremavimo įmonės vadovams teks susimokėti 1 tūkst. – 1,5 tūkst. eurų baudos. Kremavimo veiklos vykdymas be licencijos užtrauks 1 tūkst. –1,6 tūkst. eurų baudą. Tokio pačio dydžio baudos grės už žmogaus palaikų kremavimo procedūrų reikalavimų nesilaikymą arba kremavimą tais atvejai, dėl kurių privaloma jo atsisakyti. Naujos baudos įsigalios nuo gegužės.

