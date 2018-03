Seimo seniūnų sueiga nutarė tai numatančių Labdaros ir paramos įstatymo pataisų svarstymą nukelti į kitos savaitės antradienį. Seimo Audito komitetas, rinkęs duomenis apie valstybės ir savivaldybių įmones, teikusias paramą, nustatė, kad pernai tam skirta 1,747 mln. eurų. Iš 12 iš 45 valstybės valdomų įmonių paramai ir labdarai pernai skyrė 954,1 tūkst. eurų, o 59 savivaldybių įmonės – 793,2 tūkst. eurų. Seime svarstymai, ar leisti savivaldybių įmonėms teikti labdarą ir paramą, vyksta nuo 2016 metų. Vyriausybės sprendimu valstybės įmonės labdarai nuo šių metų negali skirti daugiau nei 3 proc. metinio grynojo pelno, arba iki 500 tūkst. eurų, o maksimali suma vienam prašytojui negali būti didesnė kaip 300 tūkst. eurų. Nuostolingai dirbančios bendrovės, turinčios rezervų paramai, per metus tam gali išleisti iki 30 tūkst. eurų.

