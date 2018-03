Už tai numatančias įstatymų pataisas ketvirtadienį po pateikimo balsavo 66 Seimo nariai, prieš buvo vienas, 12 susilaikė. Toliau jas nagrinės parlamento komitetai. „Pareigūnų, kurie analizavo ir teikė išvadas dėl pratybų „Zapad“, atlyginimas šiuo metu yra 800 eurų į rankas“, – pristatydamas projektą sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Jo duomenimis, specialistų ir vyresniųjų specialistų atlyginimas į rankas šiuo metu sudaro nuo 665 iki 1007 eurų. Anot R. Karoblio, įstatymų pakeitimais siekiama tobulinti žvalgybos pareigūnų tarnybos apmokėjimo sistemą, padarant ją lankstesnę ir labiau motyvuojančią. Pagal projektus, būtų suderinti tarnybinio atlyginimo priedai už tarnybos stažą ir tarnybinių rangų, kario laipsnio dydžių įtaka žvalgybos pareigūnų tarnybiniam atlyginimui. Siūloma numatyti galimybę žvalgybos pareigūnams, atliekantiems pareigas, susijusias su ypatinga specifika, pareiginės algos koeficientą padidinti iki 50 procentų. Taip pat projektas leistų už gerą darbą kartą per metus skirti ne didesnę kaip mėnesio priemoką. Sausį projektus svarstant Vyriausybėje Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Darius Jauniškis teigė, kad priėmus pataisas jo institucijos pareigūnams algos nuo 2019 metų liepos vidutiniškai turėtų didėti 30 procentų. Pirminiais skaičiavimais, 2019–2020 metais projektams įgyvendinti VSD kasmet papildomai reikės po 3 mln. eurų, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento pareigūnų algoms – po 2 mln. eurų.

