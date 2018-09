Numatyta, kad savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną, prezidento – gegužės 12 dieną, Europos Parlamento rinkimai – gegužės 26 dieną. Antradienio darbotvarkėje planuota paskelbti rinkimus, tačiau tai bus padaryta kitą savaitę, kai projektus apsvarstys komitetai. Numatyta, kad nutarimas dėl savivaldos rinkimų įsigalios lapkričio 7 dieną – tai bus rinkimų kampanijos pradžios data. Atitinkamai prezidento rinkimų kampanijos oficiali pradžia pagal nutarimo įsigaliojimą bus lapkričio 12, o Europarlamento rinkimų kampanijos – lapkričio 26 diena. Savivaldybių tarybų nariai ir merai renkami ketverių metų kadencijai. Pastarieji savivaldos rinkimai vyko 2015 metų kovo 1 dieną. Susiję straipsniai: Klaipėdos liberalai iškėlė kandidatą į merus Skvernelis planų neatskleidžia: dabar yra pakankamai daug kandidatų į prezidentus Prezidentas renkamas penkerių metų kadencijai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šaliai vadovauja antrą kadenciją, laimėjusi rinkimus 2009 ir 2014 metais. Lietuva šiuo metu į Europarlamentą penkerių metų kadencijai renka 11 atstovų pagal politinių partijų arba rinkimų komitetų iškeltus sąrašus.

