Po pateikimo pritarta valdančiųjų „valstiečių“ siūlymui savivaldos rinkimuose įteisinti partijų ir visuomeninių komitetų koalicijas. Toliau projektus svarstys Seimo komitetai. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisos numato, kad visuomeniniai komitetai iki rinkimų likus ne mažiau kaip 35 dienoms gali sudaryti koalicijas ir su partijomis, ir tarpusavyje – sujungti iškeltų kandidatų sąrašus į bendrą sąrašą, kuriame kandidatai surašyti pagal iš naujo nustatytą eilę. Pataisų iniciatoriai tvirtina, kad šiuo metu pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, nes koalicijas leidžiama sudaryti tik partijoms, o rinkimų komitetai tarpusavyje ir su partijomis koalicijų sudaryti negali. Taip pat po pateikimo pritarta darbo grupės, atsakingos už pasirengimą referendumui dėl dvigubos pilietybės išplėtimą, parengtoms pataisoms, kad būtų ilginamas balsavimo vietų užsienyje sąrašas. Šiuo metu balsuoti užsienyje galima Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, o pataisos leistų ir „kitas balsavimo vietas užsienyje“. Kitos balsavimo užsienyje vietos turėtų atitikti diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms keliamus reikalavimus, o sprendimą dėl tokių vietų tinkamumo priimtų užsienio reikalų ministras, suderinęs su Vyriausiąja rinkimų komisija. Taip pat pataisomis koreguojamas straipsnis dėl kandidatų, kurie dėl savo einamų pareigų turi galimybę pasisakyti žiniasklaidai. Rinkimų įstatymuose būtų įrašoma, kad „visuomenės informavimo priemonėse pranešant svarbias žinias dėl einamų pareigų kandidatui yra draudžiama agituoti“. Jeigu būtų nustatoma, kad tokio pranešimo, transliuojamo tiesiogiai, metu buvo agituojama, atsakingu asmeniu laikomas ir kandidatas. Šiuo metu įstatymuose įrašyta, kad tuo atveju, kai dėl einamų pareigų kandidatui reikia pranešti visuomenės informavimo priemonėms svarbių žinių, tai jis gali padaryti tik per spaudos konferenciją. Valstybinės ar savivaldybių visuomenės informavimo priemonės gali skelbti tik šios konferencijos įrašą, kuriame nėra rinkimų agitacijos. Pritaręs po pateikimo Seimas dar svarstys siūlymą per savivaldos rinkimus atsisakyti leidimo rinkėjams dovanoti mažos vertės daiktų. Dabar Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad rinkėjų papirkimu nelaikomas mažareikšmių daiktų, kurių kaina yra iki 1,45 euro, gaminimas ir platinimas. Anksčiau tokia nuostata galiojo ir Seimo rinkimams, bet 2015 metais parlamentas jos atsisakė. Patvirtinus pakeitimus, rinkėjams per savivaldos rinkimus būtų galima dalyti tik partijų, rinkimų komitetų simbolika pažymėtą spausdintą medžiagą: rinkimų programas, lankstinukus, kalendorius, atvirukus, lipdukus. Taip pat per rinkimus iš išankstinio balsavimo organizavimo bei vykdymo būtų braukiamas paštas, jo atliekamas funkcijas perduodant rinkimų komisijų nariams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.