Šalies vadovė vetavo įstatymus, kurie numato dotacijas po rinkimų įsikūrusiai partijai, jei ji turi frakciją Seime, taip pat leidžia Vyriausybei skolintis lėšų naujoms partijoms finansuoti. Pataisos taip pat keičia pačią finansavimo tvarką, didžiąją dotacijų dalį apskaičiuojant pagal laimėtus mandatus, o ne partijų gautus rinkėjų balsus, kaip šiuo metu. Grąžinto įstatymo priėmimo metu pirmiausia balsuojama, ar priimti visą įstatymą be pakeitimų. Tam reikia, kad „už“ būtų ne mažiau kaip 71 Seimo narys. Valdantieji sako atmesiantys prezidentės veto, priimdami grąžintus įstatymus. Jei tai nepavyktų, bus balsuojama, ar priimti įstatymus su prezidentės teikiamomis pataisomis. Prezidentės veto šią savaitę Seime pristatęs jos patarėjas Mindaugas Lingė pažymėjo, kad šalies vadovė siūlo likti prie egzistuojančios partijų finansavimo tvarkos, „kad nebūtų darkoma sistema“. Tuo tarpu naujai susikūrusioms partijoms dotacijas šalies vadovė siūlo skirti, bet tokias lėšas suplanuojant biudžete, o ne skolinantis, kaip nori valdantieji. Numatydamas po Seimų rinkimų susikūrusioms partijoms, turinčioms frakciją parlamente, skirti dotaciją, Seimas kartu priėmė pataisas, iš kur paimti lėšų. Leista Vyriausybei skolintis gynybos įsipareigojimams vykdyti bei naujai įsteigtoms partijoms finansuoti. Vyriausybė siūlė leisti skolintis gynybai, kad būtų užtikrintas 2 proc. BVP rodiklis, tačiau Seime „valstietės“ Agnės Širinskienės siūlymu buvo pridėtas dar vienas punktas – leisti skolintis ir naujai įkurtoms partijoms. Šią pataisą opozicija aštriai kritikavo argumentuodama, kad nekorektiška šalies gynybą susieti su lėšų skyrimu partijai, taip pat vadino ją korupcine. Socialdarbiečių dotacijos klausimą Seimas sprendžia artėjant terminui, iki kurio Vyriausioji rinkimų komisija turi paskirstyti partijoms dotacijas. Pagal įstatymą, antrojo pusmečio dotacija partijoms turi būti pervesta iki lapkričio 15 dienos. Dabar valstybės dotacijos skiriamos partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Pinigai paskirstomi proporcingai visų surinktų balsų skaičiui. Nuo Socialdemokratų partijos atskilusių politikų įsteigta Socialdemokratų darbo partija šiuo metu kaip nedalyvavusi rinkimuose iš viso negauna dotacijos. Premjero Sauliaus Skvernelio teigimu, jiems priklausytų per 200 tūkst. eurų.

