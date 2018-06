ki mokesčių išaugs) kaupimo procentai šiek tiek keistųsi ir kaupimo formulė būtų tokia: 3 proc. nuo asmens atlyginimo ir 1,5 proc. valstybės parama nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio. Siekiant sudaryti gyventojams galimybę skirti lėšų privačiam kaupimui, maždaug po 1 procentinį punktą bus sumažinta „Sodros“ įmoką ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas. Ypač daug diskusijų Seimo nariams kėlė suplanuota nauja dalyvių įtraukimo į pensijų kaupimą tvarka. Iš pradžių projekte buvo įrašytas žodis „automatinis“, bet vėliau jis išbrauktas, tačiau dalies parlamentarų neįtikino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos argumentai, kad įtraukimas nebus priverstinis. Dabar numatyta, kad pensijų kaupimas prasidėtų asmenį įtraukus į pensijų kaupimą ir jam nepareiškus atsisakymo iki įtraukimo metų birželio 30 dienos sudaryti pensijų kaupimo sutartį su jo paties pasirinkta pensijų kaupimo bendrove, arba asmenį jo sudarytos pensijų kaupimo sutarties pagrindu įregistravus Dalyvių ir išmokų gavėjų registre. Reforma taip pat įtvirtina šias pensijų išmokų rūšis: pensijų anuitetą (atidėtąjį ir standartinį), jo privalomumo ribą siūlant nustatyti ties 10 tūkst. eurų riba, vienkartinę pensijų išmoką, periodinę pensijų išmoką, pastarosios dvi išmokos būtų paveldimos. Planuojama, kad nuo 2020 metų centralizuotu anuitetų tiekėju taps „Sodra“ (šiuo metu pensijų anuitetus platina gyvybės draudimo bendrovės). Seimas ketvirtadienį turėtų apsispręsti ir dėl „Sodros“ įmokų lubų. Patvirtinus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, lubos 2019 metais būtų taikomis pajamoms, siekiančioms 120 metinių VDU (pirmąjį šių metų ketvirtį – 895 eurai), 2020 metais – 84, o 2021 metais – 60 VDU. Vyriausybė pradžioje siūlė, kad „Sodros“ lubos bus taikomos visai socialinio draudimo įmokai, vėliau nuspręsta, kad jos negaliotų įmokos daliai, apimančiai privalomąjį sveikatos draudimą. Seimas praėjusią savaitę po svarstymo pritarė ir pakoreguotam Vyriausybės siūlymui, konsoliduojant darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo įmokas pastarojo pusėje, nustatyti, kad darbuotojo bendras socialinio draudimo įmokos tarifas siektų 19,5 proc., o darbdavio - 1,47 proc. Vyriausybė iš pradžių siūlė 18,5 proc. tarifą. Projektais numatoma sujungti darbuotojo ir darbdavio įmokas, o darbuotojo darbo užmokestį „popieriuje“ perskaičiuoti didinant jį 1,289 karto. Pagal svarstomus pasiūlymus, darbuotojas mokėtų pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos socialinio draudimo įmokas, o darbdaviams liktų mokėti tik nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinio draudimo įmokas.

