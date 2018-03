Nepasitikėjimas V. Sadauskui inicijuotas dėl jo paskelbtos 1000 eurų premijos už publikaciją apie žydų tautybės asmenis, žudžiusius ar prisidėjusius prie trėmimų, kankinimų. „Tai yra proaktyvus antisemitizmas, nes yra aiškiai suformuluota užduotis studentams ieškoti vienos tautybės žmonių, konkrečiai – žydų, įsitraukimo į žudynes ar trėmimų organizavimą, įrodymų“, – BNS sakė nepasitikėjimo viena iniciatorių, liberalė Aušrinė Armonaitė. Nepasitikėjimo procedūrą akademinės etikos kontrolieriumi inicijavo 29 parlamentarai iš liberalų, konservatorių, socialdemokratų ir „valstiečių“ frakcijų. Pasiūlymas atleisti Seimo skiriamą valstybės institucijos vadovą turi būti svarstomas, kai tai motyvuotu raštu pateikia ne mažiau kaip penktadalis Seimo narių. Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad akademinės etikos kontrolierius iš pareigų gali būti atleistas, kai nepasitikėjimą juo pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių. V. Sadauską trauktis iš pareigų paragino anksčiau su juo susitikęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, tačiau kontrolierius teigė to daryti neketinantis, nes kaltės savo veiksmuose nemato. „Žmogus atsistatydina, jeigu yra padaręs ką nors neteisingo, neigiamo arba blogo. (...) Aš nemanau, kad esu įžeidęs, nuskriaudęs, sumenkinęs“, – tuomet žurnalistams sakė V. Sadauskas. V. Sadausko kaip akademinės etikos kontrolieriaus kadencija baigiasi šių metų birželį.

