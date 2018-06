„Mes kalbame apie karių motyvacijos didinimą, peržiūrima karių atlyginimų sistema ir sudaromos sąlygos didėti karių pajamoms“, – BNS sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Vytautas Bakas. Krašto apsaugos ministerija (KAM) siūlo, kad karių tarnybiniai atlyginimai 2018 ir 2019 metais augtų po 10 proc., o 2020-aisias – 5 procentus. Tam per ketverių metų laikotarpį būtų skirta apie 83 mln. eurų. Kartu su kylančiais atlyginimais kariams numatytos ir didesnės socialinės garantijos, skatinimo priemonės. Pataisomis būtų pertvarkoma karių tarnybinių atlyginimų sistema, į ją įvedant koeficientus, kurie priklausytų nuo tarnybos metų. Kai tarnybinio atlyginimo koeficientas nebekinta, jis būtų padidinamas 0,1 bazinio dydžio ir taikomas trejus metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui kas trejus metus koeficientas būtų papildomai dar didinamas 0,2 bazinio dydžio. Šiuo metu bazinis dydis sudaro 132,5 euro. Numatyta, kad už nepriekaištingą tarnybą kariams galėtų būti mokamos premijos. KAM skaičiuoja, kad numatytam tarnybiniam karių atlyginimų didinimui papildomai reikės 83,396 mln. eurų. Planuojama, kad šiemet tam prireiks apie 9,3 mln. eurų, o antrajam profesinės karo tarnybos karių tarnybos apmokėjimo sistemos pakeitimo etapui įgyvendinti – apie 74,1 mln. eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.