Ministras posėdyje atsakys į užduotus klausimus, o vėliau bus balsuojama, ar pritarti jo atsakymams. Jei siūloma nepritarti atsakymams ir ministrui pareikšti nepasitikėjimą, tokiam nutarimui priimti reikia ne mažiau kaip 71 balso „už“. Opozicija K. Navickui uždavė klausimus dėl buvusios darbovietės „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF), padėties atliekų sektoriuje, miškų reformos įgyvendinimo. Atsakydamas į klausimus dėl buvusios darbovietės laimėtų projektų ministras teigė esąs nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, kurie gali būti susiję su šia viešąja įstaiga. K. Navickas nurodė, kad vos tapęs ministru deklaravo santykį su buvusia darboviete, be to, vėliau ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino nenustačiusi duomenų apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Žiniasklaidoje minėtas BAF 2016–2023 metais vykdomas daugiau nei 4 mln. eurų vertės projektas dėl nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių – apsaugos, ministro teigimu, yra finansuojamas Europos Komisijai atrinkus šį projektą ir skyrus finansavimą. Vadinamuosiuose LIFE projektuose EK finansuoja iki 60 proc. tinkamų išlaidų. Ministras taip pat atmetė opozicijos interpeliacijos klausimuose jam keliamus priekaištus dėl netinkamos atliekų tvarkymo kontrolės ir dėl to galėjusios kilti žalos, kaip ir dėl jo vadybos ar kompetencijos stygiaus. Iš viso ministro atsakymai į interpeliacijos klausimus sudaro 20 puslapių. Birželio pradžioje opozicija surinko 34 parašus po interpeliacija K. Navickui. Interpeliaciją pasirašė skirtingoms frakcijoms priklausantys parlamentarai, daugiausiai iš opozicijos, bet yra ir valdančiųjų atstovas – „valstiečių“ frakcijos narys Naglis Puteikis. Interpeliacijai pateikti reikia 29 parašų. Socialdemokratų frakcijos seniūnas Juozas Olekas teigė, kad ministras turėtų būti atstatydintas dėl galimo buvusios darbovietės protegavimo, esą nesugebėjimo spręsti atliekų ir pakuočių tvarkymo, nepasirengimo miškų reformai ir negebėjimo jos įgyvendinti.

