Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad politikas šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. M. Basčio mandatas bus panaikintas, jei už tai balsuos 85 parlamentarai. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis balsavimo išvakarėse sakė tikintis, kad M. Bastys prieš balsavimą gali pats atsistatydinti iš Seimo. M. Bastys savo kaltę neigia – jis tikina, kad sąmoningai nieko nenuslėpė. Politikas netinkamą atsakymą apie ryšius su užsienio žvalgybininkais klausimyne dėl leidimo dirbti su slapta informacija vadina klaida, kuri negali būti vertinama kaip šiurkštus pažeidimas. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sakė, kad šioje byloje buvo suformuota doktrina, jog „veiksmai nesąžiningai pateikiant informaciją apie savo ryšius, turinčius reikšmės valstybės paslapčių apsaugai, yra nesuderinami su sąžiningu Seimo nario pareigų atlikimu“. „Galutinį sprendimą priima pats Seimas, jis įvertins, ar ta išvada jiems yra pakankamas pagrindas šalinti Seimo narį iš pareigų, ar ne“, – žurnalistams sakė D. Žalimas. M. Bastys į parlamentą išrinktas Zanavykų vienmandatėje apygardoje – ji apima Šakius ir kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Jeigu M. Bastys atsisakytų Seimo nario mandato arba Seimas panaikintų jo mandatą per apkaltą, šioje apygardoje būti surengti nauji rinkimai. Kilus skandalui dėl ryšių su Rusija M. Bastys sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje.











