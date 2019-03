Seimas ketvirtadienį balsuos dėl tai numatančių Konkurencijos įstatymo pataisų. Dabar už tokius pranešimus Konkurencijos taryba neatsilygina. Pataisos numato, kad tokios išmokos būtų vienkartinės, jų dydis sudarytų 1 proc. baudos už pažeidimą, apie kurį pranešta, tačiau atlygis negalėtų būti mažesnis negu 1 tūkst. eurų ir didesnis nei 100 tūkst. eurų. Tokios išmokos negalėtų tikėtis su įskundžiama įmone susiję asmenys ar pareigūnai, kurie apie pažeidimus galėjo sužinoti dėl užimamų pareigų. Informacija apie pranešėjus būtų konfidenciali, jų tapatybė būtų atskleidžiama nebent teismui, tačiau neviešinama.

