Iš pradžių BFK ketinta suteikti specialios komisijos statusą, tačiau dabar linkstama tos idėjos atsisakyti. Dėl to Seimas ketvirtadienį turi apsispręsti. Valdančiųjų inicijuotame nutarimo projekte teigiama, kad Lietuva 2009-2012 metais rinkoje skolinosi dvigubai brangiau nei galėjo pasiskolinti iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF). Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri yra skeptiškai pasisakiusi dėl skolinimosi iš TVF, tvirtino, kad A. Kubiliaus Vyriausybės politika leido išvengti finansinės griūties ir pažaboti išlaidavimą. Susiję straipsniai: Stasys Jakeliūnas. Kaip paminėsime ekonomikos krizės Lietuvoje dešimtmetį? Kubiliaus Vyriausybės veiklos tyrimas: Skvernelio ir Karbauskio nuomonės skiriasi Tyrime reikėtų atsakyti, ar tuometinė finansų ministrė Ingrida Šimonytė nepadarė žalos valstybei, įverti jos bei A. Kubiliaus asmeninę atsakomybę, nustatyti, ar tuo metu valdžioje buvusioms partijoms ar atskiriems politikams nebuvo sudarytos sąlygos pelnytis iš tokio skolinimosi. A. Kubiliaus Vyriausybė darbą pradėjo 2008 metų pabaigoje, prasidėjus pasaulinei finansų ir ekonomikos krizei. Seimo nutarimo dėl tyrimo projektą dėl tyrimo pasirašė 23 Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos, 12 Socialdemokratų darbo frakcijos, 7 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, 6 „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos nariai bei liberalas Jonas Varkalys. BFK pirmininkas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas po nutarimo projektu nėra pasirašęs, jo taip pat neparėmė ir „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis, premjeras Saulius Skvernelis bei Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.