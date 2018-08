Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kreipėsi į valstybės institucijas ir paprašė pateikti informaciją, kokia situacija yra susiklosčiusi tiriant tokio pobūdžio nusikaltimus, rašo „Lietuvos žinios“. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, nuo 2011 metų iki praėjusių metų pabaigos nustatyta 410 neteisėto praturtėjimo atvejų. Iš viso nustatyta turto, kurio įsigijimui pagrįsti galbūt trūksta teisėtų pajamų, vertė yra 56,6 mln. eurų. 2018 metų pirmąjį ketvirtį VMI teisėsaugos institucijoms dėl galbūt neteisėto praturtėjimo perdavė informaciją apie 7 asmenis, nustatyta 0,4 mln. eurų vertės turto, kurio įsigijimui pagrįsti galbūt trūksta teisėtų pajamų. 2010 metais Baudžiamajame kodekse buvo numatyta atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą – fiziniams ir juridiniams asmenimis, kurie nuosavybės teise turi brangesnį negu 500 bazinių socialinių išmokų (19 tūkst. eurų) vertės turtą, bet jo įsigijimo negali pagrįsti teisėtais šaltiniais, gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

