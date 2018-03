Ši įstaiga pageidautų įsikurti Seimui priklausančiose tuščiose patalpose Gedimino prospekte, tačiau Seimo valdyba tam sutikimo duoti neskuba. Seimo valdybos nariams kilo klausimų, kodėl potenciali nuomininkė turi tiek daug darbuotojų ir ar tikrai jiems įsikurti būtinos tokios didelės patalpos. Tai išsiaiškinti paprašytas Seimo Sveikatos reikalų komitetas. Iš dabartinių patalpų Jeruzalės gatvėje VASPVT turi išsikraustyti, nes baigiasi nuomos sutartis. Įstaigos vadovė Nora Ribokienė stebėjosi Seimo narių nepatiklumu. Pasak jos, minėtose parlamento turimose patalpose kabinetų plotas – beveik perpus mažesnis nei tarnybos dabar turimas. Susiję straipsniai: Santaros klinikų direktorius nuo pareigų nušalintas dar pusmečiui Brandinama rimta ligoninių pertvarka: dalis gyventojų gydytojų bus priversti ieškoti kitur „Kokia čia gali būti baimė, kai valdiška institucija keliasi į mažesnes patalpas", – sakė ji. 2000 tūkst. kvadratinių metrų patalpos sostinės Gedimino prospekte įsikūrusiame Seimo viešbutyje liko laisvos prieš pusmetį iš jų išsikrausčius SEB bankui.

