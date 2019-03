Į Vilniaus miesto savivaldybę išankstiniuose rinkimuose trečiadienį per pirmąjį pusvalandį jau atvyko balsuoti keli šimtai žmonių, BNS sakė sostinės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Eugenija Ibianskienė. „Tų srautų dar nesimato ir dėl to, kad yra trumpesnis biuletenis, žmonės „nemedituoja“. Bet antrasis turas visada būna šiek tiek lėtesnis. Tačiau tie, kurie apsisprendė, tikrai ateina, ar į išankstinius, ar sekmadienį“, – pastebėjo E. Ibianskienė. Sostinės savivaldybėje didesnis rinkėjų srautas keliauja į antrąjį savivaldybės aukštą, kur balsuoja vilniečiai. Antrajame ture jie renkasi tarp dviejų kandidatų – dabartinio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus ir buvusio sostinės vadovo Artūro Zuoko. 33-ejų finansininkė Agnė sako niekada nepraleidžianti galimybės balsuoti, ji tikisi didesnės valdžios atskaitomybės. „Tikiuosi skaidrumo, atsižvelgimo į žmonių nuomonę, atskaitomybės rinkėjams“, – BNS sakė ji. Susiję straipsniai: Trečiadienį rinkėjai galės iš anksto atiduoti savo balsus už vietinę valdžią Rinkimų statistika: jauniausiai tarybos narei – 18-a, vyriausiajai – 83-eji 43 verslo vystymo vadovas Paulius po rinkimų tikisi permainų. „Atėjo laikas truputėlį išmintingiau panaudoti tas lėšas, kurias Vilnius išsikovojo su Konstitucinio Teismo sprendimu, kai buvo skirta didesnė Gyventojų pajamų mokesčio dalis. Miestas galėtų būti valdomas ūkiškiau, siekiant aiškesnės vizijos“, – kalbėjo jis. Balsavimas iš anksto antrajame ture vyks visų savivaldybių pastatuose trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 20 valandos, trečiadienį prasideda balsavimas ir specialiuose paštuose sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ar globos, bausmių vykdymo įstaigose, kariniuose vienetuose. Merus antrajame ture renka du trečdaliai šalies savivaldybių, trečdalis savivaldybių vadovus išsirinko pirmajame ture. Rinkimų dieną sekmadienį balsavimas rinkimų apylinkėse prasidės 7 ir baigsis 20 valandą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.