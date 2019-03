Merus per antrąjį turą, kuriame rungiasi du daugiausiai balsų pirmajame surinkę kandidatai, renka 41 savivaldybė. 19 savivaldybių vadovą išsirinko jau per pirmąjį turą. Balsavimas iš anksto antrajame ture vyks visų savivaldybių pastatuose trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 20 valandos, skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. Taip pat trečiadienį prasideda balsavimas specialiuose paštuose, tai yra sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ar globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo įstaigose, areštinėse, tardymo izoliatoriuose. Čia balsuoti bus galima iki penktadienio. Penktadienį prasidės ir iki šeštadienio vyks balsavimas namuose. Šia teise pasinaudoti gali neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, taip pat sulaukę 70 metų ir vyresni, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę. Rinkimų dieną sekmadienį balsavimas rinkimų apylinkėse prasidės 7 ir baigsis 20 valandą.

