Visi jų gyventojai persikėlė gyventi į butus. „Atsikratėme gniuždančio sovietinio palikimo, kuomet be tėvų globos likę vaikai gyvendavo tvoromis apjuostose įstaigose. Nuo šios savaitės visi vaikai gyvena jaukiuose butuose. Tokia aplinka kur kas artimesnė įprastiems namams. Tikiu ir tikiuosi, kad kaimynai šalia jų apsigyvenusius vaikus sutiks svetingai, o jie galiausiai atsidurs rūpestingose globėjų šeimose. Kauniečiams niekada netrūko tarpusavio supratimo ir palaikymo. Jo ypač reikia dabar, nes tai yra mūsų visų vaikai“, – pranešime cituojamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Pirmieji gyventojai į tris butus įsikėlė 2016 metų gruodį, o pernai kovą visiškai ištuštėjo ir buvo uždaryti „Atžalyno“ globos namai Partizanų gatvėje. Iki šių metų rugpjūčio nebeliko gyventojų ir Panemunėje veikusiuose Kauno savivaldybės globos namuose. Baigus vadinamąjį deinstitucionalizacijos procesą, šiuo metu 79 vaikai gyvena 13-oje butų, išsidėsčiusių visame Kauno mieste. Tarp jų – 20 vaikų su negalia. Pasak savivaldybės, būsimieji gyventojai patys dalyvavo priimant sprendimus dėl savo naujų namų interjero, sprendė, kokia spalva dažyti kambarių sienas, kaip juos apstatyti. Visus būstus Kauno savivaldybė surado, iš pagrindų atnaujino bei vaikų poreikiams pritaikė miesto lėšomis. Visuose butuose ištisą parą dirbs socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Anksčiau globos namuose jiems tekdavo vienu metu dirbti su maždaug 14 vaikų, dabar šis skaičius sumažės daugiau kaip perpus – iki šešių vaikų. Padedami suaugusiųjų, paaugliai mokysis namų ruošos darbų tvarkydami savo gyvenamąją aplinką, drauge ruoš valgį bei rūpinsis maisto produktais ir kitais būtiniausiais pirkiniais. Lietuvoje siekiama nuo institucinės globos pereiti prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems bei likusiems be tėvų globos vaikams. Pagal parengtą programą, šis perėjimas turėtų trukti iki 2020 metų. Iki tol dideli vaikų namai turėtų būti uždaryti, stengiantis vaikus grąžinti į šeimą, įkurdinti šeimynose, įvaikinti arba apgyvendinti mažuose bendruomeniniuose globos namuose, kur augtų ne daugiau kaip po aštuonis vaikus.

