Savaitgalį lepins itin malonūs orai

Anticiklono vakarinė dalis, šiuo metu sąlygojanti Lietuvos orus, atneš sausą, ramų šeštadienį. Įdienojus oras daugelyje rajonų šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietinėse, pietvakarinėse apskrityse. Pūs nestiprus, 4-9 m/s pietryčių vėjas.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį taip pat bus mažai debesuota ir be lietaus. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų, 4-9 m/s, oro temperatūra nukris iki 6-11 laipsnių, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną anticiklonas trauksis, iš vakarų priartės ir per šalį slinks mažai aktyvus atmosferos frontas, todėl sekmadienio dieną vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, trumpai palis, o per pietinius rajonus praslinks tirštesnių debesų masyvas.

Vėjas pamažu suksis iš vakarų, šiaurės vakarų, pastiprės iki 6-11 m/s. Aukščiausia prognozuojama dienos temperatūra - 19-24 laipsniai šilumos.

Turimais duomenimis, kitos savaitės pradžioje, bent jau pirmadienį, lietaus tikimybė bus maža. Naktį vėjas bus silpnas, šiaurinis, vietomis susidarys palankios sąlygos formuotis rūkams. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių šilumos, o dienos metu oro temperatūra laikysis apie 20-24 laipsnius.